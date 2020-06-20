Нацкомиссия хочет в 4 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии оператора "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает в 4 раза повысить тарифы на передачу электрической энергии оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании “Укрэнерго”, до 596,48 гривны за МВт-час. Об этом сказано в проекте решения, вынесенного на заседание комиссии, назначенное на 24 июня, сообщает finance.ua.

Согласно проекту решения НКРЭКУ, тариф на передачу электроэнергии “Укрэнерго” с 1 августа 2020 года должен увеличиться с 155,4 гривны (без НДС) за МВт-ч до 596,48 гривны за МВт-ч (без НДС).

Также НКРЭКУ намерена повысить тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании с 10,23 гривны за МВт-ч (без НДС) до 41,64 гривны за МВт-ч (без НДС).

В компании “Укрэнерго” пояснили, что в структуре тарифа на услуги по передаче электроэнергии недостаточно средств для покрытия спецобязательств “Укрэнерго” перед государственным предприятием “Гарантированный покупатель”.

На весь 2020 год для “Гарантированного покупателя” в тарифе компании предусмотрено лишь 8,6 миллиарда гривен, тогда как только текущая задолженность уже превышает 16 миллиардов гривен. При этом ситуация усугубилась тем, что в этой сумме задолженности учтена не только разница между ценой покупки и продажи “зеленой” электроэнергии, но и компенсация затрат “Гарантированного покупателя” от продажи электрической энергии поставщикам универсальных услуг для нужд населения. Такие затраты в тарифе “Укрэнерго” предусмотрены не были.

“Одним из ключевых инструментов для сбалансирования ситуации, которая сейчас сложилась на рынке электрической энергии из-за кризиса неплатежей между его участниками, является пересмотр тарифа “Укрэнерго”. Однако такой инструмент должен быть применен только вместе с целым рядом других антикризисных мер”, – заявили в компании.

В частности, отмечают в “Укрэнерго”, это изменение норм действующего законодательства для реализации положений правительственного Меморандума с производителями из возобновляемых источников энергии, введения правительством нового механизма возложения спецобязательств (ПСО), а также привлечения внешнего финансирования для покрытия долгов на рынке электрической энергии, которые образовались в течение первого полугодия 2020 года.

“В случае невыполнения указанных мер, сбалансировать финансовую ситуацию на рынке будет возможно лишь при установлении тарифа на передачу электроэнергии, который превысит 600 гривен за МВт–ч”, – заявили в компании.







