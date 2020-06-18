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18-06-2020, 22:00
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Украинец Владимир Герун стал самым эффективным баскетболистом клуба "Уникаха"

"Бигмен" национальной сборной Украины по баскетболу Владимир Герун помог испанской "Уникахе" победить "Тенерифе" в первом матче после рестарта испанской Лиги АСВ, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Герун вышел в стартовом составе и отыграл 17 минут, набрал 10 очков (3/3 двухочковых, 4/6 штрафных), сделал 5 подборов и 1 передачу. Также показатель в 16 в графе РЕ позволил завоевать ему звание самого эффективного баскетболиста "Уникахи".

Следующий матч "Уникаха" сыграют 19 июня против "Барселоны" центрового сборной Украины Артема Пустового.

Заметим, что по итогам регулярного сезона "Уникаха" заняла 9 место в турнирной таблице - 12 выигрышей при 11 поражениях.


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