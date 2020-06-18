Рада не поверила Шмыгалю и не поддержала программу кабмина

Верховная Рада Украины снова не поддержала доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины. Таким образом, сейчас правительство не имеет годового иммунитета и в любой момент может быть отправлено в отставку, сообщает УНН.

"Данный документ - это реакция правительства на ряд проблем, стоящих перед нашей страной, а также повестка дня деятельности на средне- и долгосрочный период для обеспечения экономического развития и, как следствие, повышение благополучия населения", - говорится в тексте программы.

Следовательно, нардепы не поддержали доработанную программу действий правительства, в которой учтены замечания и предложения комитетов ВР, высказанных во время ее обсуждения.

"Утверждение нашей программы - это поддержка украинского производителя, это поддержка малого и среднего бизнеса, это поддержка энергетики и фермеров, это обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе. Это удешевление кредитов и повышение социальных стандартов", - сказал при обсуждении Программы в ВР Премьер-министр Денис Шмыгаль.

В пояснительной записке отмечается, что в проекте постановления отсутствуют положения, содержащие риски совершения коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что в новой программе действий правительства конкретизировано все то, что предполагалось в плане реализации программы.

В свою очередь профильный комитет ВР по вопросам экономического развития не принял решение рекомендовать Раде принять доработанную программу действий правительства и рекомендовал нардепам определиться по программе путем голосования.



