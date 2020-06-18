Кризис в энергетике: мир отказывается от угля, а Украина - выдаёт преференции Ахметову

Доля угля в мировом производстве электроэнергии упала до минимума за 16 лет и впервые с 2015 года снизилась до 27%. Как свидетельствуют данные компании BP, доля угольной электроэнергии в 2019 году в мировом энергобалансе сократилась на 0,5 п.п. — до 27%, что стало минимальным показателем с 2003 года, пишет издание NV.ua.

При этом общее потребление угля в мире в 2019 году сократилось на 0,6%, однако его производство выросло на 1,5%, что привело к падению мировых цен на уголь. В результате объемы мировой торговли углем сократились в 2019 году на 1,3%, что стало первым снижением с 2015 года. Больше всех сократили экспорт угля США, Австралия и Колумбия, импорт — страны Европы, Япония и Южная Корея.

Внутреннее потребление угля продолжает расти в Китае, Индонезии, Вьетнаме и Индии.



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Верховная Рада Украины - списывает долги старого энергорынка: новый Закон (№2386) предусматривает докапитализацию госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". За проект проголосовали 243 нардепа, сообщает РБК-Украина.

В пояснительной записке указано, что кредиторская задолженность "Энергорынка" по состоянию на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд грн, предприятию в свою очередь должны 30,9 млрд грн.

Закон внедряет следующие механизмы погашением задолженности:

проведение взаиморасчетов;

погашение (списание) задолженности;

уступка права требования или замена стороны в обязательстве;

установление целевой надбавки к тарифу на распределение электрической энергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.

Акт предусматривает докапитализацию госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" в счет погашения задолженности перед ними государственного предприятия "Энергорынок". Именно оно выкупало всю электроэнергию в стране при предыдущей модели рынка.

Долг "Энергорынка", согласно документу, погасят за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и списания долгов, в том числе перед госкомпанией "Укрэнерго".

Напомним, ранее ВР одобрила закон, который запрещает отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату их стоимости на период карантина и в течение месяца после него.



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Мониторинг выполнения утвержденного энергобаланса показал, что генерирующие компании тепловых электростанций ("Центрэнерго") в течение последних двух месяцев не придерживались определенных показателей и по собственному усмотрению замещали украинский уголь резервным газом. Об этом на заседании Кабмина сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Искусственное уменьшение спроса на отечественный уголь недопустимо ввиду того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою шахтеров, задержке выплаты им заработной платы и в целом росту социально-экономической напряженности в угольных регионах", - отметила она.

Буславец призвала Кабмин поддержать проект распоряжения, предусматривающий приоритет использования отечественного угля на ТЭС. Кабмин проект поддержал и дал два дня на его обработку.

Напомним, из-за замены "Центрэнерго" угля на газ, шахтеры остались в простое.

"Режим простоя на украинских предприятиях связан не с пандемией, а с искусственно созданным кризисом в угольной, энергетической отраслях. На прошлой неделе из-за вынужденного простоя шахт, угрозы для дальнейшего существования шахтерских городов, прошли акции протеста на Донбассе", - сообщал ранее народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец.



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Власти Украины намерены сделать уголь основным видом топлива для производства электроэнергии, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 17 июня.

По его словам, после правительственного решения государственная компания Центрэнерго будет закупать и активно использовать уголь из госшахт.

"Так мы поддержим украинских шахтеров и сохраним 20 тысяч рабочих мест", – сказал премьер, отметив, что сейчас они находятся либо в простое, либо в состоянии неопределенности.

В итоге Кабмин принял распоряжение Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии.

"Распоряжение предусматривает приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях", – прокомментировала и.о. министра энергетики Ольга Буслвец.







