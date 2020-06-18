Осложнения после коронавируса: похоже, это навсегда

Вот уже полгода ученые и медики пытаются оценить вред, который наносит организму Covid-19, однако, несмотря на более чем 400 тыс. летальных исходов и тысячи исследований, картина так до конца и не прояснилась. Первичные симптомы могут проявляться, исчезать и вновь проявляться в течение 30 и более дней. По данным авторитетного журнала Science, этот коронавирус "творит такие вещи, какие не творила ни одна болезнь, известная человечеству".

Вопросы без ответов

Пока власти принимали одну меру за другой в попытке остановить распространение инфекции, а медики (тщетно) искали лекарство или вакцину, способные побороть болезнь, мы узнавали о коронавирусе все новые подробности, и наше представление о нем менялось, причем в некоторых аспектах - в корне.

Поначалу казалось, что это обычное респираторное заболевание вроде SARS или птичьего гриппа, однако позже выяснилось, что коронавирус (его официальное название SARS-CoV-2) может затронуть легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень, почки и кишечник, то есть буквально все жизненно важные органы.

По результатам уже проведенных исследований, Covid-19 сопровождается целым набором самых разнообразных симптомов, и для тех, кто переболел в тяжелой форме, долговременные последствия могут быть самыми серьезными: от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов, сопровождающихся резкой сменой настроения, и многого другого.

То, как заболевание отразится на людях в долгосрочной перспективе, еще предстоит выяснить в полной мере, однако уже сейчас есть много указаний на то, что последствия этого заболевания продолжают испытывать даже те, кто переболел коронавирусом в достаточно легкой форме.

Есть и еще один важный вопрос: может ли вирус SARS-CoV-2 сохраняться в человеческом организме в дормантном состоянии, и не проявит ли он себя через несколько лет в том или ином виде?

Ничего удивительного в этом не будет, говорят медики, ведь известны вирусы, которые ведут себя именно так. К примеру, после того, как человек переболел ветрянкой, вирус герпеса, который ее вызвал, никуда не исчезает, он может тихо прятаться десятилетиями, а потом при удобном случае вылиться в болезненный опоясывающий лишай. А вирус, вызывающий гепатит B, через много лет может привести к раку печени.

Даже вирус Эбола, обнаруженный спустя много месяцев у выживших пациентов в глазной жидкости, впоследствии вызывает слепоту у 40% инфицированных.

Поэтому, учитывая тот факт, что SARS-CoV-2 предпочитает легкие, врачи заподозрили, что именно там в первую очередь вирус способен вызывать необратимые изменения.



Легкие

Еще в марте специалисты Уханьского технологического университета сообщали, что у 66 из 70 пациентов, переживших пневмонию на фоне Covid-19, компьютерная томография обнаружила видимые повреждения в легких.

Эти повреждения варьировались от закупорки кровеносных сосудов в альвеолах до рубцевания легочной ткани. Такое рубцевание, или утолщение ткани, называется легочным фиброзом и может привести к одышке. В настоящее время не существует способов остановить или повернуть вспять этот процесс.

"Фиброз может стабилизироваться и не меняться со временем, это верно. У некоторых пациентов функции легких могут не восстановиться полностью, однако последствия этого не будут столь уж существенными, - поясняет профессор Лестерского университета Луиза Уэйн. - Но бывают и случаи прогрессирующего фиброза, а это по-настоящему опасно, потому что рано или поздно он убивает".

Кроме того, еще до введения в Британии жесткого карантина Факультет медицины интенсивной терапии (FICM) - профессиональная медицинская организация, отвечающая за подготовку британских врачей-реаниматологов, предупреждал, что пациенты с тяжелой формой Covid-19 могут получить столь сильные повреждения легких, что на восстановление им понадобится до 15 лет.

FICM подчеркивал, что у многих пациентов, поступивших в отделения реанимации, развивался острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) - сильнейшее воспаление легких, при котором жидкость из крови попадает в альвеолы, что делает дыхание невозможным без специального аппарата.

Учитывая историю повреждения легочной ткани у пациентов, переболевших SARS и MERS, группа медиков под руководством радиолога Мелины Хоссейни из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе настоятельно рекомендует вести мониторинг пациентов, переболевших Covid-19, и проверять их легкие "на предмет оценки долгосрочного или перманентного повреждения, включая фиброз".



Сердце и кровеносные сосуды

По мере того, как врачи пытаются оценить ущерб, нанесенный различным органам пациентов, переболевших Covid-19, они сталкиваются с вполне ожидаемой проблемой: люди, страдающие заболеваниями легких, сердца, почек или крови, как правило, и становились первыми жертвами коронавируса, и в их случае болезнь чаще всего протекала тяжело. Поэтому не всегда можно определить, к чему привел вирус, а что уже было повреждено до него.

Однако ясно одно: когда симптомы инфекции начинают проявляться, функции многих органов нарушаются, и отказ одного ведет за собой отказ других.

Свою роль играет и острый воспалительный процесс, который приводит к инсультам и инфарктам.

Коронавирус может вызывать повреждение сердечной мышцы и образование тромбов в крови.

Как говорится в отчете за март, опубликованном в специализированном медицинском журнале JAMA Cardiology, повреждения сердечной мышцы были отмечены почти у 20% из 416 обследованных пациентов в уханьских больницах.

Там же, но уже в реанимационных отделениях, аритмия была отмечена у 44% из 36 пациентов.

Медики связывают это с гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом, потенциально смертельной реакцией организма, который запускает неконтролируемую активацию иммунных клеток, что ведет к разрушению тканей очага воспаления. Такая реакция наблюдалась у некоторых больных коронавирусом.

В частности, возникает воспаление сердечной мышцы (миокардит), что сбивает электрические импульсы, ведет к артимии и нарушает циркуляцию крови, вызывая одышку.

Осложнения на сердечно-сосудистую систему характерны не только для Covid-19: миокардит могут вызывать многие вирусные заболевания. И хотя большинство пациентов выздоравливает, у некоторых повреждения сердечной мышцы носят необратимый характер.

Более того, Covid-19 негативно влияет и на саму кровь. У 38% из 184 пациентов с коронавирусом, попавших в реанимацию в Голландии, была выявлена повышенная свертываемость крови, и почти у трети из них обнаружились тромбы.



Почки

Хотя коронавирус поражает в первую очередь легкие, у некоторых пациентов инфекция переходила и на почки.

Согласно проведенным в Китае выборочным исследованиям, у 27% из 85 пациентов, попавших в уханьские больницы с коронавирусом, были отмечены проблемы с почками.

По результатам другого исследования, у 59% из почти 200 пациентов, госпитализированных в провинциях Хубэй и Сычуань, в моче наблюдался белок, свидетельствующий об инфекции, а у 44% присутствовала и кровь, что говорит о серьезном поражении почек.

Причем у пациентов с острой почечной недостаточностью (ОПН) риск летального исхода был в 5 раз выше, чем у обычных больных коронавирусом.



Мозг

Ученые еще не установили, как именно коронавирус воздействует на мозг

Из 214 исследованных пациентов с Covid-19 треть продемонстрировала неврологические симптомы, включая головокружение, головную боль и когнитивные расстройства.

Пока что ученые лишь гадают, что именно вызвало эти симптомы. Однако существующие теории сфокусированы на том, как вирус воздействует на нейроны - нервные клетки. Упоминается и потеря вкуса и запаха, и воспалительные процессы (таким образом на вирус реагирует наша иммунная система), и нехватка кислорода, которую ощущали некоторые больные.

Когнитивные расстройства могут быть связаны с пребыванием пациентов в реанимации, это еще называют временным помутнением рассудка, или делирием, когда у человека возникают галлюцинации, впрочем, чаще это наблюдается у пожилых людей.

И хотя симптомы, как правило, со временем пропадают, некоторые из них могут сохраняться. По словам врачей, восстановление когнитивных функций у переболевших коронавирусом сильно зависит от возраста, коморбидности (то есть сосуществования у пациента двух или более заболеваний или расстройств) и тяжести течения самой болезни.

Как указывает профессор реабилитационной медицины Королевского колледжа Лондона Линн Тернер-Стокс, вирус может затрагивать мозг даже тех пациентов, которые переболели в достаточно легкой форме.

А по словам профессора Кембриджского университета Эда Буллмора, у нас уже есть достаточно оснований полагать, что SARS-CoV-2 вызывает "нейротоксическое заболевание", которое приводит к "своего рода изменению ментального состояния пациента".

"Мы точно не знаем, что именно вызывает эту нейротоксичность, - признается профессор Буллмор. - Может быть, вирус заражает мозг, может быть, реакция нашей иммунной системы на вирус ведет к повреждению нейронов, или все дело в крови, которая поступает в мозг. На данный момент возможны все эти варианты".

В статье использованы материалы Independent, Los Angeles Times и Mail Online







