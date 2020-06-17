Шмыгаль снова не угодил депутатам: доработанную программу не приняли

Правительство опять не угодило народным депутатам. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития не принял решение рекомендовать принять доработанную программу действий правительства и рекомендовал нардепам определиться по программе путем голосования, сообщает УНН.

Так, за принятие программы проголосовали 5 членов комитета, 4 - против и 4 - воздержались, чего не хватило, чтобы рекомендовать ВР принять доработанную программу действий правительства.

"Решение не принято", - сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха.

Было принято решение предложить ВР определиться относительно программы путем голосования. "За" проголосовали 9 членов комитета.







