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17-06-2020, 22:00
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Шмыгаль снова не угодил депутатам: доработанную программу не приняли

Правительство опять не угодило народным депутатам. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития не принял решение рекомендовать принять доработанную программу действий правительства и рекомендовал нардепам определиться по программе путем голосования, сообщает УНН.

Так, за принятие программы проголосовали 5 членов комитета, 4 - против и 4 - воздержались, чего не хватило, чтобы рекомендовать ВР принять доработанную программу действий правительства.

"Решение не принято", - сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха.

Было принято решение предложить ВР определиться относительно программы путем голосования. "За" проголосовали 9 членов комитета.



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