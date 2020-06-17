"Уголовный проступок" вместо "преступления небольшой тяжести": новый закон

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3314 для введения института уголовных проступков. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины, сообщает УНН.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта приведет действующее законодательство Украины в соответствие с законом Украины № 2617-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Основные задачи, которые предлагалось решить законом № 2617-VIII:

- Гуманизация уголовной ответственности путем просмотра меры наказания за совершение отдельных уголовных правонарушений. Это является одним из важных обязательств Украины перед Советом Европы.

- Состав уголовных проступков сформирован за счет преступлений небольшой тяжести, санкции которых не будут предусматривать наказание в виде лишения свободы плюс переноса с КоАП 130 статьи ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

- Расследование проступков будут осуществлять как отдельные подразделения дознания, так и уполномоченные на то должностные лица правоохранительных органов.

- Приготовление к уголовному проступку не будет тянуть за собой уголовную ответственность.

- Лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбытия наказания признаются не имеющими судимости.

Также проектом закона предлагается внести изменения в 125 законодательных актов Украины, согласно которым слово "преступление" в их тексте заменяется словами "уголовное преступление", слова "преступление небольшой тяжести" заменяются словами "уголовный проступок", слова "преступление средней тяжести" заменяются словами "нетяжелое преступление".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3314 для введения института уголовных проступков.







