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17-06-2020, 20:30
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"Красные линии", в переговорах по Донбассу: Кулеба заверил, что их не пересекут

Украина имеет как минимум четыре "красные линии" в переговорном процессе по Донбассу, которые она ни в коем случае не пересечет. Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я могу вам озвучить "красные линии", которые мы не пересечем (в переговорах по Донбассу - ред.). Первое - это прямой диалог (с "Л/ДНР" - ред.), второе - мы будем требовать установления Украиной контроля над границей и никогда не откажемся от этой идеи. Третье - никакие выборы не состоятся на оккупированных территориях Донбасса в присутствии оккупационных российских войск или незаконных вооруженных формирований, четвертое - мы стремимся к реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но не по российскому сценарию, когда они будут иметь какое-то "право вето" на общенациональные решения в составе Украины", - сказал Кулеба.

По словам министра, украинская сторона в переговорах по Донбассу настроена на дипломатические "наступательные действия и навязываем повестку дня, а не ждем, пока его навяжут нам".

В то же время, на вопрос о том, на какие компромиссы готова Украина по Донбассу, он отвечать не стал.

"Если я вам обнародую все сразу компромиссы, то, во-первых, это ослабление переговорной позиции, во-вторых, компромиссы могут рождаться в ходе переговоров", - пояснил глава МИДа.

Напомним, ранее министр заявил, что вместе с партнерами Украина стремится возродить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но пока не видит взаимной конструктивности с российской стороны.



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