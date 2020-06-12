Реформа децентрализации: фейки о создании венгерского района опровергнуты

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал "три фейка и три правды" о планах по укрупнению Береговского района Закарпатской области. Собственную позицию и позицию МИД по этому вопросу дипломат обнародовал в Facebook.

"Фейк: Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии. Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы", - написал Кулеба.

Он добавил, что решение о присоединении этого района принимало не МИД, однако заявил, что во внешнеполитическом ведомстве поддерживают административно-территориальную реформу, которая является "действительно европейской и прогрессивной".

Вторым фейком он назвал то, что "Кулеба во время визита в Будапешт взял обязательство создать Береговский район".

"Правда: Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, которые относятся к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов", - акцентировал министр.

В этом контексте он отметил, что такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины.

Третьим фейком, утверждает Кулеба, является то, что "дипломаты слили украинские интересы в отношениях с Венгрией".

"Правда: дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности интересам нашей евроантлантической интеграции, и Центральной Европы в целом. Мы в МИД ищем компромиссы в украинском-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба акцентировал, что на одной из таких "красных линий" Украина твердо стоит, о чем он неоднократно говорил публично: "Мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании".

"И напоследок. Моя принципиальная позиция и официальная позиция МИД для всех, кто, не жалея метафор, разгоняет фейки: ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине каким образом организовывать громады, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - резюмировал министр.



Напомним, 1 июня был обнародован проект постановления Кабинета министров, в котором указано количество районов во всех областях Украины. Согласно последнему решению, на Закарпатье указаны пять районов области (Береговский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский и Хустский), а не 4, как это было предусмотрено предварительными согласованными решениями. Укрупнение Береговского района, большинство населения в котором будет венгерским, многие представители общественности расценило как уступки украинской власти Венгрии.



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Кабинет министров на внеочередном заседании поддержал проект постановления Кабмина “Об образовании и ликвидации районов”, в котором ликвидировал 490 существующих районов и образовал 129 новых. Соответствующий проект распоряжения произнес министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

“Проектами актов, разработанных на основе предложения рабочих групп при областных государственных администрациях и рабочих групп по наработке проекта изменений в административно-территориального устройства Автономной Республики Крым, созданной при комитете ВРУ по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, предлагается образовать в Украине 129 районов. Из них 10 — в Автономной Республике Крым, 7 — на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и ликвидировать существующие 490 районов”, — сказал Алексей Чернышев.

Он отметил, что принятие постановления обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам, будет способствовать определению обоснованной территориальной основы для деятельности органов исполнительной власти и соответствующих органов местного самоуправления.

По его словам, в Автономной Республике Крым предлагается образование 10 районов, в Винницкой — 5, в Волынской области — 4, в Днепропетровской — 6, в Донецкой — 8, в Житомирской — 4, в Закарпатской — 5, в Запорожской — 5, в Ивано-Франковской — 5, в Киевской — 6, в Кировоградской — 4, в Луганской — 8, во Львовской — 7, в Николаевской — 4, в Одесской — 6, в Полтавской — 4, в Ровенской — 4, в Сумской — 5 , в Тернопольской — 3, в Харьковской — 7, в Херсонской — 3, в Хмельницкой — 5, в Черкасской — 4, в Черновицкой — 3 и в Черниговской области — 4 района.

“Полномочия городов областного значения и районов, которые созданы, которые территориально входят в города областного значения — не пересекаются. Пересечения полномочий не будет”, — добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров проголосовал проект постановления с доработкой технико-юридических правок, в случае необходимости, в течение одного дня.



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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал также и проект распоряжения Кабмина об определении административных центров и утверждение территориальных общин, в котором определил административные центры и утвердил территории 1470 территориальных общин.

“Проекты распоряжение Кабинета министров Украины „Об определении административных центров и утверждение территорий территориальных общин“ разработаны в соответствии с абзацем первым п.7 раздела 5, „Заключительные и переходные положения закона Украины о местном самоуправлении Украины“. Проектами актов, разработанных на основе утвержденных Кабинетом министров Украины перспективных планов формирования территорий общин областей предлагается определить административные центры и утвердить территории 1470 территориальных общин”, — сказал Алексей Чернышев.

Он отметил, что на основании утвержденных решений, согласно требованиям закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и админцентры территориальных общин, для Центральной избирательной комиссии будет основание назначить первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также председателей соответствующих территориальных общин.

“Принятие распоряжений Кабинетом министров Украины обеспечит формирование и функционирование способных территориальных общин и соответствующих органов местного самоуправления, способных оказывать населению качественные услуги, создать более комфортные условия проживания жителей, а также обеспечит проведение местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе”, — добавил Алексей Чернышев

Он отметил, что в Волынской области предполагается создать 54 территориальные общины, в Полтавской — 61, в Днепропетровской — 86, в Сумской — 51, в Николаевской — 52, в Кировоградской — 49, в Черкасской — 67, в Ивано-Франковской — 62, в Ровенской — 64, в Винницкой — 63, в Закарпатской — 64, в Киевской — 69, в Черниговской — 57, в Харьковской 56, в Луганской — 37, в Одесской — 91, в Черновицкой — 52, в Запорожской — 67, в Херсонской — 49, в Тернопольской — 55, в Хмельницкой — 60, в Донецкой — 66, в Житомирской — 65 и в Львовской области — 73 территориальные общины.

Проект распоряжения проголосовали с доработкой в однодневный срок. В частности, рассмотрят внесение территориальных общин в Винницкой, Житомирской и Полтавской области и рассмотрят ситуацию в Сумской области.







