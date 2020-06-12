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Вчера, 20:00
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Украинский медиа-продукт должен быть на украинском - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что отечественные фильмы, сериалы, спектакли и книги должны быть на украинском языке. Об этом он написал на своей странице в Facebook. “Моя позиция — украинский продукт, в первую очередь, должен быть на украинском языке. Поэтому сделаю все, чтобы еще больше продуктов — книг, спектаклей, кино — появлялось на украинском языке”, - отметил Ткаченко.

Он напомнил о том, что как продюсер первым прекратил сотрудничество с Россией после 2014 года.

Как сообщал Укринформ, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил письмо Премьер-министру Денису Шмыгалю о возвращении финансирования на поддержку культуры, в частности речь идет о выделении на это 2 млрд грн.

Министр планирует также возобновление работы кинотеатров, отстоять «Укркінохроніку», восстановить работу "Довженко-центра" и сохранить Ройтбуда в его должности.



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