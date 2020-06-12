Как себя вести, если к вам пришли с обысками: советы юриста

Даже к добропорядочным гражданам в дверь могут постучаться полицейские с требованием провести неотложные следственные действия - обыскать помещение. Как действовать и чего ожидать, УНН рассказала адвокат, эксперт по уголовной юстиции Злата Симоненко.

"Есть четкий алгоритм действий, который должен быть применен при проведении обыска. Первое, когда к вам приходят с обыском - сразу спрашиваете, кто пришел, какой государственный орган это может быть: ГБР, НАБУ, Национальная полиция или СБУ. Второе, вы сообщаете, что вам нужен адвокат, поскольку вы не обладаете юридическим образованием и не знаете, какой должна быть процедура, сразу при возможности связываетесь с адвокатом", - рассказала юрист.

Юрист отмечает - после вызова адвоката можно попросить правоохранителей подождать с проведением обыска до прибытия защитника. Но предупреждает - оперативные работники могут не послушать и начать свои действия.

"Вместе с тем до прибытия адвоката они должны вам зачитать решение суда. Обыск всегда проводится на основании соответствующего постановления следственного судьи. Они зачитывают полный текст, на основании чего они приходят, в связи с каким уголовным производством, и что они имеют право отыскать в помещении или у вас в квартире. Это нужно отслеживать. Они должны вручить копию постановления судебного решения, вы его смотрите. Если нет, например, видеофиксации, вы просите применить ее. Если вы просите применить видеофиксацию - она является обязательной", - говорит Симоненко.

После того, по ее словам, правоохранители начинают обыск, смотря на что было предоставлено разрешение: это могут быть вещественные доказательства, денежные средства, компьютеры, мобильные телефоны и т.д.

"После того как был проведен обыск, составляется протокол. Если у вас были какие-то замечания, например вас не пускают к самому обыску и вы не видите, как проводится обыск или что изымают или нет четкой схемы, кто идет проводить обыск, обязательно должны быть понятые, из комнаты в комнату ... если эти пункты были нарушены, вы это выкладываете в протоколе, обязательно. Очень часто люди пишут, что у них нет замечаний к протоколу обыска", - отметила адвокат.

Также она заверила, что лицо, у которого производится обыск, имеет полное право заменить понятых, которых привели с собой оперативники, скажем, на знакомых людей.

"Вы можете позвать соседей, это ваше право. Если к вам пришли уже с понятыми, вы можете получить информацию о том, что это за понятые - вам нужно записать фамилию имя отчество, их адрес и контактные телефоны, поскольку они могут быть свидетелями по правонарушений, совершаемых во время обыска. Так же во время проведения обыска вы можете обращать внимание понятых на то что, например, оперативные сотрудники очень вызывающе себя ведут или не дают вам допуск на саму процедуру обыска ... Если понятые так же будут игнорировать ваши замечания, вы это выкладываете в замечаниях к протоколу обыска", - говорит юрист.

Она подчеркивает: в случае, если при проведении обыска были осуществлены любые нарушения, нужно сразу реагировать на них.

"Нужно фиксировать на видеокамеру, поскольку диск приобщается к протоколам обыска, и сразу фиксировать все правонарушения, которые были во время обыска, жалобой на руководство органа, проводившего непосредственно обыск, так же направлять в прокуратуру и ГБР", - добавила юрист.







