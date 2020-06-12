Школьник из США получил автомобиль за то, что убрал улицу после протестов

Когда школьник Антонио Гвинн увидел ущерб от протестов в своем родном городе Буффало, штат Нью-Йорк, он взял метлу, купил несколько мешков для мусора и решил самостоятельно убрать улицы, сообщает CNN.

В комментарии изданию он сказал, что один из проспектов города был заполнен стеклом и прочим мусором. Но Антонио знал, что утром много людей должны ехать на работу по этой улице, поэтому решил убрать, что заняло 10 часов.

Действия Гвинна не остались без благодарности. Один из неравнодушных граждан, Мэтт Блок подарил ему свой красный Mustang 2004 года, а местный бизнесмен, Боб Брисленд, решил предоставить Антонио год бесплатного страхования авто.

Оказалось, что мать парня, которая умерла в 2018 году, также ездила на красном Mustang, поэтому подарок имеет особое значение для парня.

Кроме того, после окончания школы Гвинн планировал пойти в профессиональное училище, чтобы сэкономить деньги на колледж. Но когда в одном из колледжей в Буффало услышали историю подростка, учебное заведение предложило ему полную стипендию для обучения бизнесу.







