За помощью по освобождению пленных украинцев Зеленский обратился к Папе Римскому

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Его Святейшеством Папой Франциском. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. Сообщается, что во время разговора стороны обсудили сегодняшнюю кризисную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром. Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.

"Поддержка Вашего Святейшества в вопросе единства, солидарности и открытости Европы является важной для Украины. Важно уже сейчас работать над восстановлением взаимного доверия и укреплением взаимодействия на континенте", - отметил Президент.

Глава Украинского государства проинформировал Папу Франциска об успешных мерах, принятых Украиной во время карантина, в частности об онлайн-формате обучения детей в школах. Было также отмечено хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенного правительством карантина.

Президент проинформировал Его Святейшество о ситуации с безопасностью на Донбассе и обратился к Святому Престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России.

"Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Зеленский.

Его Святейшество поблагодарил Президента Украины за его попытки мирного урегулирования. Сообщается также, что понтифик попросил Владимира Зеленского передать приветствие украинскому народу, к которому Папа чувствует себя близким сердцем.

Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Договоренность взаимодействие в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализовать совместные инициативы в этом направлении.

Президент подтвердил приглашение Папе Франциску осуществить визит в Украину.







