Дело МН17: процесс устанавления личности обвиняемых и их ролей был сложным

Следствие определило роли четырех подозреваемых, начав с установления их личности, для чего в начале расследования были прослушаны телефонные разговоры, в которых говорилось и о "Буках" в связи со сбитым самолетом 17 июля 2014 года. Об этом во время заседания рассказал прокурор Тэйс Бергер, пишет УНН.

“Иногда личность пользователя соответствующих телефонных номеров было легко определить. Например, подозреваемый Дубинский, часто представлялся по телефону как полковник Петровский, заместитель министра обороны, а также как Хмурый, его позывной или боевое имя”, — рассказал прокурор.

Также его регулярно называли Сергеем Николаевичем, а иногда и по фамилии — Дубинский.

Гиркин же в интервью рассказывает, что его псевдоним — Игорь Стрелков. В отношении Пулатова телефонные разговоры о его дне рождения и его роли в боевых действиях в Чечне позволили получить конкретную информацию, которая могла быть объединена с его позывным Гюрза и редким сочетанием имен “Олег Юлдашевич”.

“Таким образом, все четверо подозреваемых были установлены в ходе расследования”, — сообщил Бергер.

Также было установлено, как подозреваемые “функционировали в их вооруженной группе”. Была собрана информация об иерархии, которая шла от Гиркина вверх через Дубинского, а затем через Пулатова к Харченко.

Как ранее сообщалось, на четырех обвиняемых по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing МН17 “иммунитет комбатанта” не распространяется.

Также во время заседания суда стало известно о свидетелях из числа бывших участников “ДНР”. Среди них и бывший водитель обвиняемого Леонида Харченко.







