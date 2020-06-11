Дела финансовые: мировой кризис, падение экономики, достижения в Украине

В мире бушует коронавирус и глубокий экономический кризис. Эксперты очень пессимистичны: они предрекают падение экономик до 8 процентов и тотальное обнищание населения планеты. По их прогнозам, более всего пострадают развитые страны, что приведет к изменению не только экономической, но и политической ситуации в мире. Виновником проблем считают пандемию коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» за июнь 2020 года, который был обнародован 8 июня.

Согласно докладу, коронавирус, который нанес ряд быстрых и сильных ударов по всем экономическим сферам, в итоге стал причиной самого масштабного падения экономики со времен Второй мировой войны, а спровоцированное им сокращение производства на душу населения стало самым масштабным с 1870 года.

Прогнозируется резкое сокращение доходов на душу населения практически во всех регионах мира – как минимум, на 3,6%; как отмечают в докладе, это может поставить на грань нищеты миллионы людей.

В развитых странах спад экономической активности составит не менее 7%, в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком – не менее 2,5%. Наиболее тяжелой ситуация будет в двух группах стран: страны, которые понесли многочисленные жертвы от коронавируса и страны, которые зависят от туризма, мировой торговли, сырьевого экспорта и внешних финансовых заимствований.

Всемирный банк отмечает, что в 2020 году мировая экономика при самом негативном сценарии снизится на 8%, а в 2021 году сможет отыграть не более 1% роста; при оптимистичном развитии событий указываются цифры в 7% и 4,2% соответственно. При этом страны Европы и Центральной Азии получат рецессию экономики в 4,7%; производство в Еврозоне снизится на 9,1%, в США и Японии – на 6,1%. В Азии экономический рост не превысит 0,5%, что является самым низким показателем с 1967 года. Существенное падение экономических показателей – от 2,7% до 7,2% - ожидается и в других регионах.

Экономике США предрекают сокращение на 6,1% в этом году. Объем производства в Еврозоне упадет на 9,1%. А экономика Японии может сократиться на 6,1%.

Руководство банка призывает мировое сообщество "объединиться, чтобы найти пути восстановления".



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Правящая политсила в Украине, несмотря на катастрофические прогнозы МВФ, на кризис смотрит куда более оптимистично.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины с 7,7% до 8,2% в 2020 году и считает, что ВВП Украины в этом году снизится на 8,2%.

МВФ также обнародовал новые данные прогноза по восстановлению украинской экономики в 2021 году, снизив показатель с +3,6% до +1,1% и +3% в 2022 году.

Именно поэтому, чтобы смягчить такое падение, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand by.

"Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с вызовами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения на сегодняшний день и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, с тем, чтобы Украина имела все возможности для возвращения к росту после окончания кризиса", говорится в сообщении МВФ.

Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов США. Это на 200 млн больше, чем планировалось изначально. Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.

"Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", подчеркнул Президент.

Кабинет министров Украины еще более оптимистичен даже несмотря на то, что до сих пор не имеет утвержденной Верховной Радой программы развития страны. Министр финансов Сергей Марченко во время встречи Президента Зеленского с членами Кабмина, представителями комитетов Верховной Рады, а также руководством правоохранительных органов, сообщил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 года Украина достигла 100% выполнения росписи государственного бюджета.

"Да, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами - 15%, по акцизному налогу - 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь - май выросли против января - мая 2019 года на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн ", сказал Марченко.

"Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнение бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета", - подчеркнул министр финансов.

Глава государства отметил, что в конце 2019-го правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.

В Минфине считают, что, поскольку Украина преодолела кризис, не нужно вносить дополнительные изменения в государственный бюджет в случае новых волн коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что 2,1 млрд долларов, которые Украина получит первым траншем по новой программе МВФ, пойдут на финансирование зарплат врачам, спасателям, учителям, а также строительство школ, больниц и дорог.

"...Уже в ближайшие дни мы получим первый транш по программе Stand-by в размере 2,1 млрд долларов. Это даже немного больше, чем мы ожидали. Я уже говорил, что чем больше мы получим в начале - тем лучше для экономики Украины. Можно сказать, что впервые Украине удалось добиться, чтобы деньги МВФ полностью ушли в бюджет страны. Это означает, что средства не осядут где-то на счетах банков, а фактически пойдут на финансирование зарплат врачам, спасателям, учителям, строительство школ, больниц, дорог. На поддержку и развитие отечественного бизнеса, на обеспечение стабильности бюджета и социальной сферы", - сказал премьер.

InfoKava по материалам СМИ







