За жесткое обращение с лошадью наездника дисквалифицировали на 20 лет

Наездник из ОАЭ Абдул Азиз Аль-Касими получил рекордную - 20-летнюю дисквалификацию за жестокое обращение со своим конем. Об этом сообщает Inside the Games.

Лошадь спортсмена усыпили в 2016 году после открытого перелома правой конечности на соревнованиях по конному пробегу во Франции. Посмертный отчет показал, что лошади вводили ксилазин, который используется в качестве успокаивающего, обезболивающего и мышечный релаксант, но запрещенный на соревнованиях.

"Эта десенсибилизация, вместе с остеоартритом в правом переднем суставе, привела к стрессовым переломам, в конечном итоге привело к катастрофическим травмам", - сказал трибунал FEI.

Отмечено, что спортсмен был отстранен от занятий спортом на 20 лет, что является сильнейшим наказанием в истории FEI. Ему запрещено заниматься спортом до 27 мая 2040 года, а также он должен заплатить в общей сложности 32 тыс. швейцарских франков штрафа.







