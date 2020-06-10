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Вчера, 23:48
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Новый транш МВФ для Украины позволит закрыть дыры в бюджете

Первый транш новой программы МВФ для Украины общим объёмом 5 миллиардов долларов предназначен, в первую очередь, для обеспечения финансирования дефицита госбюджета.

Об этом 10 июня заявил в своей колонке для «Европейской правды» министр финансов Украины Сергей Марченко. Он считает, что средства в размере 2,1 млрд., которые ожидаются в ближайшие дни, позволят уверенно профинансировать заработные платы, пенсии, доплаты врачам, а также поддержать социально уязвимых украинцев.

Кроме того, предполагается направить часть средств на борьбу с коронавирусом и охрану здоровья в целом, а также на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от кризиса.

Министр финансов полагает, что позитивное решение МВФ относительно Украины в период мирового кризиса является элементом доверия и позитивных ожиданий на будущее, которое открывает государству возможности финансирования от других партнеров. 

Тем не менее, глава МВФ Кристалина Георгиева указала на большие риски и неопределённость, связанные с программой кредитования Украины. Больше всего МВФ заботит неопределенность в отношении направления экономической политики.

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