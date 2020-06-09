На Тернопільщині майстрині створили вишитий іконостас

Іконостас у церкві не тільки має релігійне значення, а може бути справжнім витвором мистецтва. Бувають іконостаси не тільки створені іконописцями або різьбярями, але й... вишиті. Саме таке диво нещодавно представили вірянам своєї церкви майстрині Тернопільщини.

В селі Тютьків Теребовлянського району на Тернопільщині розташована церква Покладення Ризи Пресвятої Богородиці УАПЦ. Церкву можна назвати особливою завдяки вишитому іконостасу, який нещодавно освятили, повідомляє сайт Like-news з посиланням на портал "Релігія в Україні.".

Унікальність в тому, що ніде в світі нема цілісного іконостасу, як у Тютькові, до складу якого входять лише образи, вишиті вручну бісером.

На його створення знадобилося півтора року. Кожну з ікон вишивала одна із родин парафії. За підрахунками майстринь, всього використано 1 млн 436 тис. 433 бісеринки. Вага створених ними ікон – 17 кг 724 г, а їх загальна площа склала 7,12 м кв.Створити іконостас із бісеру надумав разом з парафіянами настоятель храму отець Степан Суканець. Він і знайшов майстрів, які втілили незвичну ідею. Робота була вкрай копіткою. Всього в іконостас увійшли 18 образів.

«Ми хотіли зробити щось ексклюзивне, але водночас і близьке до людей. Мальовані іконостаси створює часто один художник. А це роботи звичайних, простих людей, наших вишивальниць. Вони місцеві, деякі живуть за кордоном. Ми спільно радилися, підбирали кольори», – розповідає отець Степан.

«Я вже маю 20-літній стаж роботи, багато бував у церквах, але такого ніде не бачив», – додає з гордістю священик.

Коли робота була завершена, 18 образів інкрустували в дерев’яний липовий каркас і об’єднали в 3-ярусний іконостас. Святі вишиті в одному стилі, з дотриманням церковних канонів. Завдяки бісеру вони наче оживають. Потрапляючи на бісеринки, світло створює об’ємний ефект 3D-зображення. Зайві ж відблиски «забирає» спеціальне скло, яким покриті ікони.

Аби подивитися на іконостас приїжджають звідусіль. Кажуть, що краса ручного вишитого витвору на фотографіях не передається. Зауважують, що це лишень потрібно побачити вживу.