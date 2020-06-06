Слушайте свой внутренний голос и станете... миллионером

Жизнь гражданина Великобритании кардинально изменилась после того, как он решил прислушаться к своему внутреннему голосу и приобрести лотерейный билет, сообщает ЗооБизнес.

Удача улыбнулась Саймону Уоддапу, 31-летнему электрику. 19 мая он получил новость, что стал счастливым обладателем одного миллиона евро. Чек на эту сумму уже в руках у мужчины. Ни сам Саймон, ни его близкие не ожидали, что подобное могло произойти.

Британец задумался о приобретении лотерейного билета, когда покупал продукты. Во время покупок, вспоминает мужчина, в голове у него звучал настойчивый голос, он просил потратиться на лотерейный билет. Тогда мужчина проигнорировал посылы свыше и пошел домой. Как можно догадаться, дома внутренний советчик не успокоился.

Мужчина решил сыграть в лотерею онлайн: на сайте National Lottery он купил билет за 2,5 доллара. Неожиданно утром от сайта поступило сообщение, в котором были строки поздравления. Электрик, который даже забыл об этой лотерее, был в шоке. Он позвонил на горячую линию, чтобы перепроверить, нет ли ошибки. Как оказалось, выигрыш действительно имеется, притом огромный.

Через пару дней Саймон уже заполнял документы на получение приза и только в этот момент осознал, что действительно выиграл. На голову мужчине свалилось целое состояние.

Британец сперва сделал приятные подарки своим родным. В его планах потратить часть денег на старую мечту – стать застройщиком. К работе электриком британец вернется еще нескоро: он уже думает об открытии собственной фирмы. Вторая половина средств уйдет на лечение. В бюджете имеются также деньги для отдыха и отправки дочери в Испанию.

Мужчина счастлив, что теперь может исполнить не только свои желания, но и желания родных.

Так что - прислушивайтесь к своему внутреннему говоруну :)







