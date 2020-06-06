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Вчера, 22:00
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Готовится к изданию первый полный сборник произведений Леси Украинки

В Восточно-европейском национальном университете готовят к печати сборник произведений Леси Украинки, которая будет состоять из 14 томов. Это будет первое полное издание писательницы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

“В Восточно-европейском национальном университете готовят к печати сборник произведений Леси Украинки. Это первое полное академическое издание произведений писательницы в Украине. В общем планируют выдать 14 томов. Их макеты подготовят до конца 2020 года, а напечатают в начале 2021 года. Так, публикация посвящена 150-летию со дня рождения Леси Украинки, которое будут праздновать в 2021 году”, — говорится в сообщении.

Над сборником работали 30 исследователей со всей Украины. К команде присоединились преподаватели и ученые Львова, Черновцов, Ровно, Житомира, Острога и Киева.


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