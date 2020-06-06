Арахамия: деньги из фонда борьбы с COVID-19 - отправили на ремонт дорог

Рада предварительно приняла направление средств из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог. Это технический законопроект, ведь планировалось, что средства по суду "Нафтогаза" будут перечислены в этот фонд, а затем - перераспределены. Об этом журналистам под ВР рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Фактически те средства, перечисленные за судом "Нафтогазу", и были помещены в фонд (борьба с COVID-19 - ред.), а сейчас - техническое перемещение на строительство", - отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что средств из фонда должно хватить на все.

"А там еще достаточно средств, даже если вторая волна (пандемии COVID-19 - ред.) - по расчету наших медиков, в этом фонде хватает средств", - сказал парламентарий.

Он отметил, что это можно было бы сделать по другой процедуре, но для этого понадобилось бы три недели.

"Их нет (трех недель - ред.), потому что законтрактировано уже 4000 км дорог, и уже второй месяц подряд все подрядчики не получают средств. И если остановить строительство просто из-за формы - в этом нет смысла", - считает Арахамия.

Он отметил, что бюджет формировался на прогнозе, а затем, из-за коронавируса - из всех сфер были собраны в этот фонд деньги.

"Потом мы договаривались со всеми фракциями, что будем быстро перераспределять по потребностям. Это техническое голосование. Когда закончится карантин, средства будут в процентном соотношении направлены туда (в те ведомства), откуда пришли", - резюмировал глава фракции.







