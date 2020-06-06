Зашкварная кадровая политика "слуг": кроме Ткаченко заняться культурой некому

Нардеп от "Слуги народа" и бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко, кандидатуру которого поддержали на должность министра культуры и информполитики, на своей странице в Facebook обещает продать свою часть кинобизнеса, из-за которого его обвиняют в конфликте интересов. Он также уверен, что сфера культуры мало касается интересов олигарха Игоря Коломойского.

"Я уже год работаю политиком и в принципе выбор мой был сознательный. По работе с Игорем Валерьевичем: я с ним работал более 10 лет, безусловно, его хорошо знаю, но культура (сфера культуры), и те интересы и вызовы, которые существуют в сфере культуры, имеют мало касательного к интересам господина Коломойского".

На своей странице в Facebook Ткаченко сообщил, что в среду комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал его кандидатуру на должность министра культуры и информационной политики.

Напомним, первого июня фракция "Слуга народа" поддержала председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывшего гендиректораканала "1+1" Александр Ткаченко на место министра культуры. В среду 3 июня правительство предложилоназначить Ольгу Стефанишин вицепремьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов и Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики. Место Ткаченко в Верховной Раде займет бывший судья и юрист из Днепра Денис Маслов.







