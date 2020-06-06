Степень вины определит суд: завершилось расследование по "делу Гладковского"

Завершилось расследование в отношении коррупционных схем при закупке автомобилей для армии экс-заместителем министра обороны Игорем Павловским и экс-заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским, что нанесло 17,44 млн грн ущерба государству. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Расследование по подозрению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении 17,44 млн грн убытков государству завершено. 3 июня 2020 года подозреваемым открыто материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Так, действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК. Кроме этого, экс-первому заместителю секретаря СНБО также инкриминируют внесение недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Установлено, что подозреваемые в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ-6317 ("Богдан"-6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящий в группу связанных компаний корпорации "Богдан", доли в уставном капитале как прямо и косвенно принадлежали чиновнику СНБО и его близким лицам.

Кроме того, машины не соответствовали требованиям правительства, согласно которым 60% по созданию транспортного средства должен выполнять отечественный производитель. Впоследствии в результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Компания-производитель получила госзаказ при доведении уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет. Соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет.

"Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и пограничность определенных контрактом статей калькуляции. Вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны. В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы", - говорится в сообщении.

По этим фактам в октябре 2019 года о подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщено экс-первому заместителю секретаря СНБО. В апреле 2020 года круг подозреваемых пополнили экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов Минобороны. В мае 2020 года, экс-чиновнику СНБО сообщили об изменении подозрения путем установления фактов внесения недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере 54 тыс. долл. США (за 2016 год), 63 тыс. долл. США (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018 год)", - добавили в НАБУ.

Напомним, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия объявленное бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.







