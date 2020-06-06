Наказание - неотвратимо: суд дал разрешение на задержание руководителей и главаря одной из группировок "ЛНР"

К вопросу об особом статусе Донбасса и амнистии всем "участникам событий": служба безопасности Украины сообщила о подозрении 11 руководителям и предводителю террористической группировки так называемой "ЛНР". Суд дал разрешение на задержание подозреваемых. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ сообщила о подозрении 11 руководителям и предводителю террористической группировки так называемой" ЛНР ". За последние три месяца следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении руководителям "министерств", "администрацией" и "депутатам" так называемой "ЛНР". Также совершения преступления инкриминируется главарю террористической группировки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подозреваемых - руководители фейковых "МГБ", "министерства связи и массовых коммуникаций", "министерства сельского хозяйства", три "депутаты народного совета", двое заместителей "глав местных администраций", двое "чиновников министерств" и главарь боевиков по кличке "Нуф".

"Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК. Судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемых. Злоумышленники объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Всего за 3 последних года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей так называемой "ЛНР". Обвинительные материалы направлены в суд.

"Продолжается работа по документированию противоправной деятельности других участников террористической организации", - добавили в СБУ.







