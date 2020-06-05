Малолетний хулиган угнал BMW и устроил "гонки" с полицией

В Одессе подросток похитил ключи от автомобиля BMW у своего знакомого и решил покататься. Его заметили полицейские. В ходе задержания мальчишка устроил два ДТП. Оказалось, нарушителю всего двенадцать лет: он управлял авто, подложив подушку.

Остановился малолетний нарушитель лишь после того, как врезался в столб и заглох. Потом заперся в салоне машины, отказался выходить, вновь завел мотор и попытался удрать с места ДТП. В итоге, полицейские выбили стекло и вытащили его наружу.

На странице Нацполиции в facebook сообщается:

"Около 22 часов патрульные полицейские заметили машину на улице Святослава Рихтера машину, которая двигалась в направлении улицы Центральный Аэропорт.

По требованию остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал правила дорожного движения: создавал аварийные обстоятельства другим участникам дорожного движения, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не выполнял требования дорожных знаков и разметки.

Учитывая, что за рулем транспортного средства может находиться несовершеннолетний водитель и автомобиль движется с явными техническими неисправностями, инспекторы преследовали машину и передавали направление движения BMW в радиоэфир, с целью отвода транспортных средств и предупреждения пешеходов.

Впоследствии, на улице Святослава Рихтера, водитель при повороте не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и автомобиль остановился. За рулем задержанного автомобиля BMW находился 12-летний парень, которого инспекторы отстранили от управления. На место задержания вызвали родителей, следственно-оперативную группа и представителей ювенальной превенции. Транспортное средство доставлено на штрафплощадку."

В полиции сообщили, что подросток является фигурантом 10 уголовных производств, из которых расследование по восьми уже передали в суд.

"На счету парня уже есть одно незаконное завладение транспортным средством, а также кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Сейчас досудебное расследование завершено в восьми производствах, они - на рассмотрении в суде, где решается вопрос о применении к подростку мер воспитательного характера. После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 КУоАП, девятый раз за этот год", - говорится в сообщении.







