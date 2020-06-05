Ракету Маска вывел на орбиту украинец Алексей Пахунов

Житомирянин Алексей Пахунов, выпускник Хмельницкого национального университета, последние семь лет в компании SpaceX занимается разработками программного обеспечения для ракет и наземной инфраструктуры, то есть - обеспечением пуска ракет и их приземлением. Он руководит подразделением из десяти программистов, пишущих коды для ракет, которые компания Илона Маска запускает в космос.

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Олексій родом із Житомира. Свого часу він закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю “інженер комп’ютерних ситем і мереж”. Однак на батьківщині талановитий програміст не засидівся, а вирішив спробувати свої сили за кордоном. Якийсь час він пробував зачепитись за перспективну роботу в Румунії і Данії. Але й там хлопець відчував, що здатний на більше, а тому вирішив податися за океан, у США – туди, куди стікаються мізки з усієї планети.

Спочатку чоловік знайшов собі роботу в Microsoft. Потім змінив одну легендарну компанію на іншу – Google. А вже за тим на нього вийшов рекрутер зі SpaceX. Олексій каже: при прийомі на роботу в нього навіть не було особистої співбесіди із босом. Маск довіряє своїм рекрутерам, адже у нього всюди працюють лише професіонали.

Про українського генія програмування вперше розповів співвітчизникам Святослав Вакарчук, який у січні цього року проходив навчання у Стенфорді за “програмою підготовки нових українських лідерів”. Тоді ж, маючи вікно від навчання, він вирішив поїхати на екскурсію у Хоторн. Там його гідом став Олексій – єдиний співробітник компанії Маска, який володіє російською. Отож, фронтмен “Океану Ельзи” дізнався його історію з перших рук.

Senior Flight Software Engineer (старший інженер з програмного забезпечення) Олексій Пахунов працює в компанії Маска з 2013 року. Під його орудою трудяться десять програмістів, які роблять так, щоб усе, що вилітає в космос від компанії SpaceX, “уміло” точно вийти на задану орбіту, точно зістикуватись і точно приземлитись у заданих координатах.

Олексій каже, що Маск їм не заважає працювати і не втручається в їхню роботу. Від них вимагають результат, а як вони його досягатимуть – це їхня внутрішня кухня.

Вони не квапляться на роботу на дев’яту ранку і не лічать хвилини, що залишилися до 18-ї години. У них немає робочого регламенту як такого. Кожен працює скільки потрібно і доки не падає з ніг. Але вони забувають про втому і згадують про неї хіба що тоді, коли їхній черговий об’єкт вдало виходить на орбіту чи повертається з неї. Однак Пахунов каже, що призвичаївся до такого ритму роботи і навіть знаходить час на особисте життя.

Із Маском, зізнається Олексій, за ці сім років він спілкувався особисто лише двічі. Перший раз це було на корпоративі, вдруге – під час форс мажорних обставин, коли треба було терміново приймати важливе рішення. Перший раз йому сподобався більше, усміхаючись, додає українець.

30 травня Олексій Пахунов зробив у своєму блозі черговий запис. Він повідомив про те, що їхня ракета с космонавтами вийшла на задану орбіту і зістикувалась із МКС.

“Наступна зупинка – Зореліт?” – оптимістично зазначив програміст у своєму блозі із дивним назвиськом “Батут” чи "Not a kernel guy".

Джерело: 24tv







