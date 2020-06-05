Мыши-динозавры разоряют Украину. Апостол заверяет, что на них уже охотятся

"Съели мыши": в Тернопольской области со складов Госрезерва украли зерна на более 800 миллионов гривен, которое предполагалось для форс-мажорных ситуаций в стране. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, информирует пресс-служба МВД.

На складах территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области аудиторская проверка выявила нехватку зерна на сумму свыше 800 миллионов гривен. Для этого количества зерна потребовалось бы почти 2700 вагонов.

"Это вопиющий факт, ведь речь идет о государственных запасах, рассчитанные обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации. И эту так называемую "подушку безопасности" 40-миллионной страны банально разворовали и распродали. Молчать об этом – значит закрыть глаза и оставить воров без справедливой кары за эти умышленные действия. Так нельзя, ибо это - преступление против собственных граждан. А эти так называемые "мыши" имеют имена, должности и должны ответить за свои действия по закону", – написал на своей странице в facebook советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

"Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось более чем в 150 вагонов-зерновозов", - добавил советник главы МВД.

Ранее председатель Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый заявил, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко интересовался закупкой, хранением и реализацией зерна предприятиями, подконтрольными ведомству, и предположил, что тот хочет возглавить коррупционные схемы.

Кабмин обиделся и уволил Ярослава Погорелого. Распоряжение №519-р опубликовано на сайте правительства.

После увольнения Ярослав Погорелый заявил на своей странице в facebook, что в ведомстве могут восстановиться коррупционные схемы.

"Протягом останніх п’яти місяців наша робота була спрямована на очищення Державного агентства резерву України від корупційних схем, які діяли протягом багатьох років. Нами була виявлена розгалужена система взаємодії з незаконного збагачення між попереднім керівництвом агентства, директорами підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держрезерву та підрядниками. Всі дані з розкрадання системи держрезерву були передані міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорю Петрашко під час нашої зустрічі минулого тижня. Про це повідомив голова Державного агентства резерву України Ярослав Погорілий.

Зокрема, на зустрічі йшлося, що в ході позапланового внутрішнього аудиту на ДП "Кіровоградський КХП № 2" було виявлено завдання збитків державі на суму 1.7 млн грн та нестачу зерна в кількості 20 тис. тон., що еквівалентно 133,600 млн. грн. Окрім того, керівництво цього прибуткового підприємства уклало два договори позики на суму 15 млн. грн. На ДП "Златодар" виявлено нестачу 112 тис. тон зерна (748,160 млн. грн.), а втрати від переміщення зерна, що належить державі, склали 6,002 млн. грн.

Також було проведено ряд операцій, які унеможливлюють відшкодування ПДВ на загальну суму 339,83 тис.грн. В результаті позапланового внутрішнього аудиту на ДП "Хлібна база № 73" була виявлена нестача зерна в кількості 17 тис. тон (113,560 млн. грн.) та погіршення якості 15 тис.тон зерна, що дорівнює збиткам у розмірі 100 млн.грн. На ДО "Комбінат "Світанок" та ДО "Комбінат "Дніпро" виявлено, що з оренди 30 000 кв. м і 5 000 кв.м. приміщень відповідно, жодної гривні на рахунки організацій не надходило.

Операції проводилися виключно за готівковим розрахунком, а гроші осідали в кишенях керівництва на місцях та у Києві. І це лише кілька прикладів. Загалом позаплановий внутрішній аудит було проведено на всіх підприємствах і організаціях Держрезерву.

Відмічу, що під час нашої зустрічі пан Петрашко особливо цікавився питаннями закупівлі, зберігання та реалізації зерна підприємствами Держрезерву. Я переконаний, що моє звільнення – це перший крок не лише у відновленні корупційних схем із закупівлі зерна до Держрезерву, а й у плані очолити ці корупційні схеми міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорем Петрашко.

За місяць розпочнеться збір озимої і, враховуючи попереднє місце роботи пана міністра, я впевнений, що Держрезерв змусять закупити зерно за завищеною ціною в низки підприємств афільованих з Олегом Бахматюком. Для реалізації цієї схеми міністру необхідно, щоб Державний резерв України, Аграрний фонд та Державну продовольчо-зернову компанію України очолювали підконтрольні йому люди".



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Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.



Напомним:

Госрезерв формирует и восстанавливает запасы государственного резерва Украины. Ведомство координируется Кабинетом Министров через Министерство экономразвития и торговли. На сайте министерства сказано, что в системе Госрезерва – 37 государственных предприятий (четыре из них расположены на оккупированной территории).







