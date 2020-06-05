Трамп решил регулировать соцсети: чем это чревато

"Самая маленькая мышь оказалась достаточно смелой, чтобы поставить колокольчик у кота". Именно так издание Wired описывает конфликт между Дональдом Трампом и платформой микроблогов Twitter, который перерос в подписание президентом США специального указа о социальных сетях. Комментирует издание «Интернет Свобода".

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Документ був підписаний через день після того, як Twitter вперше позначив допис президента, як такий, що може бути дезінформацією.

У зверненні до журналістів президент США заявив, що "підписав виконавчий указ про захист свободи слова, прав громадян США", бо зараз все частіше соцмережі “ловлять на цензурі і політичних діях”.

“Соціальні мережі, такі як Twitter, мали безпрецедентний захист від відповідальності. Ми брали за основу теорію, що вони є нейтральними платформами”, — заявив Трамп.

Він додав, що податки американців “більше не будуть осідати на рахунках соцмереж, які пригнічують свободу слова та демонструють свою не нейтральність”.

"Вони мали неконтрольовану владу цензурувати, обмежувати, редагувати, формувати, ховати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між громадянами та великою громадською аудиторією", — наголосив у своєму зверненні президент США.



Що передбачає указ Трампа

Своїм указом про соціальні мережі президент США пропонує скасувати дію федерального закону — Акту про дотримання пристойності в ЗМІ, зокрема розділ 230 (Communications Decency Act - ред.). Цей закон також ще називають “26-ма словами, що створили інтернет”.

Першочергово закон був спрямований проти порно, але після того, як Верховний суд скасував частину норм, він почав захищати платформи та інтернет-провайдерів. Документ забезпечував техкомпаніям імунітет від цивільних позовів через публікації користувачів. Відповідно до цього закону соцмережі вважалися “платформами”, а не “видавцями”.

“Розділ 230 не мав на меті дозволити жменьці компаній перерости в гігантів, що контролюють наш національний дискурс під виглядом сприяння відкритим платформам для обговорень, а потім надати цим гігантам імунітет, коли вони використовують свої можливості для цензурування вмісту та замовчування точок зору, які їм не подобаються”, — йдеться в указі президента США.

Документом визначається термін “онлайн-платформа” (пункт 7 - ред.), що означає веб-сайт чи додаток, який дозволяє користувачам створювати і обмінюватися контентом чи поширювати його у соцмережах або будь-якій загальній пошуковій системі. Якщо онлайн-платформа обмежує доступ або видаляє контент користувача, то такі дії відповідно до документу розцінюватимуться як редакційна робота, відтак соцмережі втрачатимуть обмежену відповідальність.

Таким чином указ може обмежити можливості соцмереж модерувати повідомлення, фото, відео та коментарі користувачів. Указ також зобов’язує генпрокурора США створити робочу групу з генпрокурорів штатів для вивчення, як окремих застосовуються окремі закони штату щодо онлайн-платформ.

Трамп хоче зобов’язати Мін'юст і Федеральну торгову комісію (ФТК) збирати скарги громадян про випадки онлайн-цензури у соцмережах за допомогою сервісу Tech Bias Reporting tool.

Телеканал СNN пише, що указ Трампа є спробою тиску на регуляторів, зокрема на Федеральну комісію зі зв'язку США та Федеральну торгівельну комісію (ФТК) з тим, щоб вони розробили нові правила для соцмереж. Тепер скарги на політичну заангажованість платформ має розглядати ФТК, яку Білий дім раніше попросив перевірити політики модерації контенту соцмереж на відповідність заявам техгігантів дотримуватися нейтралітету.

Такі вимоги Трампа можуть викликати додаткові правові питання, оскільки ФТК — це незалежне агентство, яке не приймає доручень від президента, додає СNN.

"ФТК прагне чітко виконувати закони про захист прав споживачів та конкуренцію, в тому числі стосовно платформ, відповідно до наших юрисдикційних повноважень та конституційних обмежень", — заявив у 28 травня прес-секретар комісії Петер Каплан.

Видання також зазначає, що в указі соцмережі звинувачуються у “непослідовних, ірраціональних та необґрунтованих виправданнях цензури або іншого покарання щодо висловлювань американців”.

“Трамп намагається перебрати на себе повноваження судів та Конгресу, щоб переписати федеральний закон, який існує десятиліття. Він вирішує, що є законним, виходячи з того, що йому цікаво”, — заявив сенатор Рон Уайден, один з авторів закону Communications Decency Act, дію якого частково хоче скасувати Трамп.



Як відреагували техгіганти

Чи не найбільше уваги серед соцмереж в указі відводиться Twitter — платформу мікроблогів звинувачують у політичній упередженості. “Twitter, схоже, ніколи не розміщував таку мітку на твіті іншого політичного діяча”, — образу Трампа на соцмережу вписали і в указ.

"#Section230 захищає американські інновації та свободу вираження поглядів, і це підкріплюється демократичними цінностями. Спроби в односторонньому порядку знищити це загрожують майбутньому онлайн-мовлення та свободі Інтернету",— прокоментував указ Twitter, дії якого стали головним тригером появи спецуказу.

Google заявив, що президентський указ завдасть “шкоди економіці США” та підірве репутацію Америки “як світового лідера щодо свободи інтернету”.

Конфлікт Трампа та Twitter прокоментував і співзасновник та гендиректор Facebook Марк Цукерберг. Він заявив, що приватні компанії не повинні бути “арбітрами правди” та піддавати цензурі висловлювання людей, якщо вони надають їм для цього платформу.

"Думаю, у нас інша політика, ніж у Twitter. Впевнений, що Facebook не повинен бути арбітром правди всього, що говорять люди в мережі", — заявив Цукерберг у в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Речник Facebook Енді Стоун заявив, що указ призведе до штрафів компаній та заохочуватиме платформи цензурувати все, що потенційно може когось образити.



Які можуть бути наслідки

Новий указ Трампа означає різку ескалацію у його війні з техгігантами в той час, як вони борються зі зростаючою кількістю дезінформації на своїх платформах, пише CNN. В той же час Джейсон Міллер, колишній старший радник з комунікацій під час виборчої кампанії Трампа у 2016 році, попереджає, що Дональд Трамп навряд чи найближчим часом змінить свої звички ведення соцмереж та сприйняття платформ як легкого і безпосереднього контакту зі своїми прихильниками.

На ключове питання, яке виникло після заяв про спецуказ: чи може Трамп закрити соцмережі, експерти запевняють — ні, але, ускладнити їм життя президенту під силу. І зробити це можна за допомогою нових правил та санкцій, оскільки в останні роки техгіганти стали об’єктами антимонопольного контролю.

Критики указу попереджають, що документ може створити небезпечний і не конституційний прецедент використання президентом своїх повноважень для цензури техкомпаній з політичних причин. Юристи прогнозують, що указ Трампа оскаржать у суді.

Видання Recode пише й про те, що ймовірно указ Трампа порушує Першу поправку до Конституції, яка проголошує загальні свободи громадян, гарантуючи, що Конгрес США не буде видавати закони, які будь-яким чином обмежують свободу слова.

“Найбільш очевидно, що цей указ не підлягає виконанню, це свого роду фрагмент політичного театру”,— у коментарі Recode сказала Кейт Клонік, професорка з правовідносин в інтернеті Університету Сент-Джонса. Клонік додала, що не має підстав вважати, що техкомпанії різко змінюватимуть політику модерації контенту і це залежатиме від реакції громадськості.

Коментуючи питання про те, чим завершиться новий антитехнологічний хрестовий похід Трампа, експерти стверджують, що наразі це робиться для відволікання громадськості від більш серйозних проблем, які спричинила пандемія коронавірусу.







