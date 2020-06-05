Решение об импорте электроэнергии из РФ и Белоруссии было ошибочным, признал Нагорняк

В украинской энергетике продолжается глубокий, системный кризис и сегодня все заинтересованные специалисты и эксперты заняты выяснением причин, а также - поиском решений и виновников кризиса, которых необходимо бы наказать. Так, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк признал ошибочность решения Верховной Рады об импорте электроэнергии из РФ и Беларуси. Об этом он заявил в комментарии УНН.

“Осенью открылась возможность импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии — целый комплекс неправильных решений привели к тому, что в энергетике сегодня имеем то, что имеем”, — отметил он.

Отметим, что импорт открыли народные депутаты благодаря так называемым “правкам Геруса” (Андрей Герус — глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг). Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания “Юнайтед Энерджи”, связанная с Игорем Коломойским.

По словам Нагорняка, генерация атомной энергетики “прыгает” теперь с 55% до 41%. Хотя по данным самого “Энергоатома”, с начала года доля АЭС в общем объеме энергетики Украины составляет 56,2%, а в мае АЭС выработали даже на 11% больше, чем предусмотрено прогнозом, согласованным руководителем “Энергоатома”.

В общем проблемы в сфере энергетики, спровоцированные в том числе решением НКРЭКУ об увеличении “зеленой” энергетики, увеличением теплогенерации и решением ВР об импорте электроэнергии из соседних стран — решается на уровне правительства и СНБО с участием народных депутатов.

“Министерство (энергетики — ред.) сейчас работает, представители министерства и в.и.о, министра (энергетики — ред.) входят в антикризисный штаб. Мы были на заседании СНБО, поднимали там вопрос энергетической безопасности и решения сложившейся ситуации. Министерство привлечено — вопрос как быстро найдутся решения, чтобы выйти из кризисной сиутации”, — отмечает Нагорняк.



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Однако не только депутаты и правительство виновно в кризисной ситуации в энергетике Украины. Антимонопольный комитет квалифицировал действия “ДТЭК Западэнерго” и “Д. Трейдинг “Рината Ахметова в зоне “Бурштынского энергоострова” как злоупотребление монопольным положением. У компании есть месяц на формирование своей позиции защиты, сообщает пресс-служба АМКУ.

В случае подтверждения законодательства на нарушителей будет наложен штраф в размере до 10% дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год.

Расследование АМКУ началось в октябре прошлого года. Его основные результаты такие:

Группа “ДТЭК” в составе “ДТЭК Западэнерго” и “Д. Трейдинг” в июле-октябре 2019 года занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимального, так и максимальной нагрузки в торговой зоне острова “Бурштынской ТЭС”.

С конца июля 2019-го “ДТЭК Западэнерго” уменьшал объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам.

В июле-октябре 2019-го “ДТЭК Западэнерго” устанавливал на рынке “на сутки вперед” в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.

Такие действия ответчика по делу были бы невозможны при условии значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением.

В АМКУ отмечают, что конкуренцию “ДТЭК Западэнерго” могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где в исследуемый период она была значительно дешевле.

Однако “Д. Трейдинг”, которое входит в ту же группу “ДТЭК”, выкупало большую часть пропускной способности направлению Словакия-Украина, что ограничивало импорт. То есть, “ДТЭК Западэнерго” мог диктовать свои условия всему рынке.

Сейчас у “ДТЭК Западэнерго” и “Д. Трейдинг” есть месяц на формирование своей позиции защиты. Затем комитет назначит заседание, на котором дело будет рассмотрено с участием ответчиков.







