В Украине рождается все меньше детей, нужны действенные госпрограммы

В Украине с 2017 года рождаемость уменьшается на 30-35 тыс. детей ежегодно. Если в 2018 году родилось 335 874 детей, то в 2019 - только 308 817. Об этом заявила на брифинге уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

"По вопросу суррогатного материнства. Рождаемость детей в Украине уменьшается ежегодно. Если, например, в 2011 году всего детей в стране было более 8 млн, то на конец 2019 года - 7 млн 579 тысяч. Если мы посмотрим на рождаемость, то с 2017-18-19 года ежегодно рождаемость уменьшается на 30-35 тысяч. Думаю, что нужны наработки госпрограммы для того, чтобы поддерживать рождаемость в том числе и с помощью репродуктивных технологий, если родители имеют проблемы со здоровьем", - сказала Денисова.

Напомним, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на этические и юридические проблемы суррогатного материнства, в частности на территории Украины. По его мнению, это рабство, которое направлено удовлетворить интересы клиентов, которые могут оказаться, кем угодно.



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По меньшей мере 147 детей погибли и 392 были ранены за шесть лет в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.

"С 14 апреля 2014 года по 31 мая 2020 года не менее 147 детей (98 мальчиков и 49 девочек) погибли и 392 (237 мальчиков, 139 девочек и 16 детей, пол которых пока не установлен) были ранены в результате вооруженного конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении миссии.

Сообщается, что около 60% случаев гибели или ранения среди детей (92 погибших и 236 раненых) произошли в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легких вооружений.

Еще 32,4% (39 погибших и 136 раненых) - в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными пережитками войны; и 6,7% (16 погибших и 20 раненых) - в результате других инцидентов, связанных с конфликтом, или когда точные причины гибели или ранения пока еще не установлены.

Отмечается что дети, которые погибли на борту рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014, не указанны в этой статистике.



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По итогам 2019 года 164 ребенка погибли в ДТП, около 50 погибли при пожарах, более 100 утонуло, только за половину 2019 года было убито более 50 детей. Детей Украины также косит рак и другие болезни...

Источник: infokava







