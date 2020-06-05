Новым языковым омбудсменом может стать активист Святослав Литинский: он точно сумеет защитить мову

Новым Уполномоченным по защите государственного языка может стать патриот, активный общественный деятель, человек, умеющий бескомпромисно отстаивать то, что полезно государству - Святослав Литинский. Его кандидатуру выбрали в Министерстве культуры и информационной политики во время заседания комиссии, сообщает пресс-служба министерства.

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"02 червня 2020 року в Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулося засідання Комісії з добору кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

За результатами співбесіди з кандидатами відповідно до рішення Комісії переможцем добору став Літинський Святослав Володимирович", – сказано в повідомленні. Зазначається, що кандидатуру Літинського передадуть до розгляду Кабінету Міністрів. Крім того, кандидатуру Літинського на цю посаду також запропонували у Міністерстві юстиції.

Про це повідомив сам Літинський на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі та однодумці! Через чисельні публікації та заяви щодо кандидатури на посаду Уповноваженого з захисту державної мови хочу розставити всі крапки над «і». Як людина, яка багато років присвятила захисту прав людини й утвердженню української мови, я хочу застосувати свої знання і досвід в інтересах усіх громадян України. Дякую всім хто підтримує за підтримку, а хто критикує – за критику.

Я не є кандидатом від жодної партії, політиків чи політичних груп. Будь-які заяви, за чи проти моєї кандидатури є ініціативою тих, хто робить такі заяви і від мене не залежать. За підтримку дякую.

Інформаційну атаку контрольованих державою-агресором структур сприймаю як підтвердження правильності моїх дій. Витрачати час на спростування різних дурниць, які про мене поширюють, не збираюся.

Те, що мою кандидатуру на розгляд Кабміну вносять одразу два з трьох передбачених законом суб’єктів подання – мінкульт і мінюст – є для мене приємною несподіванкою, як і одноголосне рішення на мою підтримку представницької комісії мінкульту в складі посадовців та поважних експертів, що оцінювали різних кандидатів.

Я переконаний, що у разі призначення мене Уповноваженим виправдаю цю високу довіру і зможу запустити нарешті повноцінно механізм захисту мовних прав українців, передбачений законом.

Вважаю так само гідним і досвідченим кандидатом Тараса Кременя Тарас Кремінь, кандидатура якого внесена Уповноваженим з захисту прав людини.

Кабінет Міністрів у відповідності з законом має розглянути ці кандидатури і призначити Уповноваженого. Це робочий процес, який не варто надмірно політизувати. Важливо, щоб ця інституція запрацювала якомога швидше і якомога ефективніше в інтересах усіх громадян України незалежно від їхніх політичних поглядів чи рідної мови. Захист української мови має не ділити, а об’єднувати нашу країну, і я не дам себе втягнути в жодні сварки і провокації.

Органи влади, експертне і громадське середовища мають діяти разом відповідно до Конституції і законів України. Саме це і є моєї метою".







