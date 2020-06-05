Коронавирус: самое важное на 5 июня

По состоянию на утро пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 389 645 человека. В свою очередь, выздоровели 2 853 460 человек. Всего в мире 6 601 349 человек инфицированы, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 108 208 человек, Великобритании — 39 987, в Италии — 33 689, Бразилии — 32 548, Франции — 29 068 и Испании — 27 133. В Китае в целом — 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального исхода.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 872 557), Бразилия (584 016), Россия (440 538), Великобритания (283 079), Испания (240 660), Италия (234 013), Индия (226 713), Франция (189 569), Германия (184 472), Перу (183 198) и Турция (167 410).

Напомним. Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.



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В России за последние сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне суточный прирост достиг 8831 человека. Общее число заболевших составило 449 834. ПОб этом сообщает издание “Коммерсант”.

Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 528 человек.

“За последние сутки в России выявлено 8 726 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 235 случаев (37,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 449 834 заболевших в 85 регионах”, — сообщили в оперативном штабе.

“За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 8 057 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 212 680 человек”, — добавили там.



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По состоянию на 8:50 5 июня в Украине зафиксировано уже 25 963 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более полутысячи. Такие данные разместил Центр общественного здоровья Украины.

Так, с 25 963 больных COVID-19 в Украине за последние сутки, по данным ЦОЗ, обнаружили 553 инфицированных.

Вследствие болезни в целом умерли 762 человек, из них 15 - за последние сутки.

Также 11 372 человек выздоровели, за последние сутки - 330.







