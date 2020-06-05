Аваков отчитался о последних резонансных событиях: народ разочарован

Утром в пятницу, еще до начала заседания Рады, под стенами парламента началась акция "Прочь Авакова", за отставку министра внутренних дел. Организаторы мероприятия позиционируют себя как "движение за создание настоящей правоохранительной системы в Украине".

В 10.00 Аваков вышел на трибуну Рады.

За три часа отчета министр внутренних дел рассказал обо всех резонансных делах последнего времени и ответил на вопросы. Народные депутаты и народ на улице остались разочарованными. Ожидалось, что будет поставлен вопрос об отставке скандального и самого "долгоживущего" в правительстве министра. Однако Аваков, как всегда, выглядел уверенным, агрессивным и упрямым.

Он заявил, что не станет ни за что извиняться, что и он, и в его ведомстве, помнят обо всех резонансных делах, всегда рядом с потерпевшими, всегда полностью выполняют свой долг, что он партиот до мозга костей, что он не будет делать то, что от него требуют всякие разные политические силы, но будет делать то, что необходимо и полезно государству.

Аваков сказал также, что сегодня раскрываемость по всем видам преступлений - более 90%, а в борьбе с пытками в полиции основное - это повальная видеофиксация следствия и массовые проверки участков. Он считает, что не нужно обвинять всех полицейских из-за нескольких негодяев: "Среди нас есть герои, трудяги, а есть те, кто нарушает закон".

На предложение депутата Инны Совсун извиниться перед девушкой, изнасилованной в Кагарлыке, и перед родными Кирилла Тлявова, убитого полицейскими ребенка, Аваков заявив, что "не надо меня учить родину любить".

По делу Шеремета Аваков заявил, что подозреваемые отказались от прохождения детектора лжи и дачи показаний. "Материалы 38 томов дела полностью открыты для адвокатов"; по заказчикам преступления следствие продолжается; проверяются также "конспирологические версии".

По делу осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива Аваков доложил, что проведен следственный эксперимент, который доказывает,что Маркив не виноват о предъявленных ему обвинениях, после карантина будет апелляционный суд в Италии и есть надежда, что украинского патриота оправдают.

На вопрос Юрия Загороднего из ОПЗЖ о том, что делается по линии МВД для контроля за пассажирскими перевозками, чтобы не допустить такое, как в Броварах, Аваков ответил, что полиция не должна контролировать перевозки. Но криминальный авторитет Журавль, который стоял за перестрелкой в Броварах, и его банда - уже задержаны и ответят по закону. Местные власти, которые устроили коррупцию в сфере лицензирования транспорта - тоже виновны. Ошибки полиции в деле превенции этого преступления - анализируются.

Полный отчет Авакова можно посмотреть тут:

Источник: ИнфоКава











