Удивительные места Украины: Белая Церковь

Уже в самом названии этого города есть благостность и свет: Белая Церковь. Кому-то она покажется небольшим провинциальным городом, кто-то восхитится тем, что зелёный, спокойный и приветливый город обладает немаленьким населением – более двухсот тысяч. Но у него ещё есть характер, душа и особенный внешний вид.



По утрам и днём Белая Церковь – деловитый экономический центр. Сюда стекаются люди со всего окрестного региона. Ну, во-первых, в Белой, как часто называют её местные жители, два прекрасных огромных рынка, где можно найти совершенно неожиданные предметы и яства. Сельские жители привозят сюда плоды своих трудов – и, поверьте, полюбоваться есть чем. Даже карантин не испугал.

Вечером, особенно в тёплую пору года, центр Белой Церкви превращается в место прогулок и времяпрепровождения с друзьями. И, надо сказать, здесь есть где развернуться и интеллектуалам, и любителям весёлых тусовок, и мизантропам, которые любят уединение. Для одних – органный зал и театр, для других – развлекательные центры, рестораны, кафе и всевозможные кофейни, для третьих – неспешные прогулки под кронами парка «Александрия».

Город располагает к себе, и как-то даже не думаешь, что он подходит к тысячелетнему рубежу – первые упоминания о Белой Церкви (в самом начале она именовалась Юрьевом, а чудесное, знаковое имя дали ей чумаки, ходившие в Крым за солью) восходят к 1115 году, но уже в 1032 году это был официально – город, основанный киевским князем Ярославом Мудрым!

У города славная история, для знакомства с которой потребуется изучить не один том. Она полна событиями, именами, войнами и вольницей. Пришлось Белой и переходить из рук в руки – от украинских казаков к полякам и обратно. С этими местами связаны имена Ивана Мазепы и известных польских шляхтичей Браницких. Белая Церковь, ко всему, была и признанным культурным центром.

Углубляться в историю мы не будем, скажем только, что в городе сохранились многие следы тех времён, когда слава Белой Церкви гремела по всей Европе. В самом городе сохранились развалины старинных построек, а знаменитые торговые ряды БРУМ после долгой разрухи действуют и ныне.

Наш автор, фотограф из Белой Церкви Василий Мартыненко любит снимать, казалось бы, обыденные и незаметные места. Но они играют яркими красками, и оказывается, что нужно чаще останавливаться и всматриваться – в прошлое и настоящее, в красоту родного города, в природу, которую безжалостно уничтожает человек. А она, прощая его, всё равно радует душу и сердце.

Пройдите вместе с Василием Мартыненко по городу. Жители Белой сразу же узнают эти места, а возможные гости и туристы поймут: это город, который принимает людей с открытой душой.

А в следующем материале мы расскажем вам о жемчужине Белой Церкви – парке «Александрия». Таких экологических уголков в Украине – считанные единицы. Следите за публикациями.

Александрина Кругленко, Киевская область

Фото: Василий мартыненко, Белая Церковь