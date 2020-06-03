Секс-символ в 74 года. Хелен Миррен - с возрастом становишься выше этого

"Я не согласна": 74-летняя британская актриса Хелен Миррен, дама-командор ордена Британской империи, урожденная Елена Васильевна Миронова, лауреат премии «Оскар» за главную роль в фильме «Королева» (2006), прокомментировала свой статус в интервью Woman, где поделилась своими мыслями насчет того, что ее называют секс-символом.

В разговоре Хелен отметила, что не понимает, почему ее таковой считают.

"Я не согласна, что я секс-символ. С возрастом становишься выше всего этого. Начинаешь думать: а что, черт возьми, вообще означает секс-символ? В мире есть много гораздо более интересных вещей. Я приму тот факт, что кто-то считает меня секс-символом, не буду спорить. Но и обращать на это внимание не буду", - сказала Хелен.

Ранее 74-летняя Миррен рассказывала, почему не закрашивает седину. "Я не крашусь, потому что мне лень. Честно, мне вообще лень заниматься волосами. Есть много хороших стилистов и всяких модных идей, но я не могу сидеть в парикмахерском кресле часами. Это просто не для меня", - сказала Хелен.

Миррен отметила, что приняла свой естественный цвет волос и это позволило ей экспериментировать со смывающейся краской, которая идеально ложится на седину. Например, в прошлом году на Каннском фестивале она была с розовыми волосами.

"Я поняла, что это отличный вариант экспериментировать с цветом, и его легко можно смыть. Эта временная краска - отличное решение. Ты можешь быть розовой, зеленой, синей, и все это быстро смывается. А главное, седина - это отличная база для цвета", - говорит Миррен.















