Курс валют

Новости

Все новости
Общество / Криминал
Вчера, 23:00
66
Версия для печати

Преступника знает папугай: суд допросит птицу по делу об убийстве

В Буэнос-Айресе в Аргентине суд допросит говорящего попугая, ставшего свидетелем жестокого убийства своей хозяйки, сообщает издание Daily Mail.

В изнасиловании и убийстве 46-летней аргентинки Элизабет Толедо подозревают двух жильцов, которым она сдавала комнату: 51-летнего Мигеля Сатуриньо Ролона и 62-летнего Хорхе Рауля Альвареза. Они должны предстать перед судом в этом году за преступление, совершенное в Буэнос-Айресе в 2018 году.

Во время работы на месте происшествия, полицейский услышал женский крик и слова: «Нет, пожалуйста, отпустите меня». Но в комнате он обнаружил только тело убитой и клетку с попугаем.

В полиции считают, что попугай повторял последние слова жертвы. Прокуроры включили это заявление полицейского и "показания" попугая в дело и планируют использовать их в качестве дополнительных доказательства против ее предполагаемых убийц.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Дракон Маска: автостопом по Галактике
Секс-символ в 74 года. Хелен Миррен - с возрастом становишься выше этого
Реки Украины: рассветы и вечера над Десной
"Броварская бандитская республика": мафия бессмертна
Балканская наркокартельная война в Киеве: киллеры задержаны
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт