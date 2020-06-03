Преступника знает папугай: суд допросит птицу по делу об убийстве

В Буэнос-Айресе в Аргентине суд допросит говорящего попугая, ставшего свидетелем жестокого убийства своей хозяйки, сообщает издание Daily Mail.

В изнасиловании и убийстве 46-летней аргентинки Элизабет Толедо подозревают двух жильцов, которым она сдавала комнату: 51-летнего Мигеля Сатуриньо Ролона и 62-летнего Хорхе Рауля Альвареза. Они должны предстать перед судом в этом году за преступление, совершенное в Буэнос-Айресе в 2018 году.

Во время работы на месте происшествия, полицейский услышал женский крик и слова: «Нет, пожалуйста, отпустите меня». Но в комнате он обнаружил только тело убитой и клетку с попугаем.

В полиции считают, что попугай повторял последние слова жертвы. Прокуроры включили это заявление полицейского и "показания" попугая в дело и планируют использовать их в качестве дополнительных доказательства против ее предполагаемых убийц.







