Визит в Германию: обсудили сотрудничество, пандемию, Донбасс

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран совершили рабочий визит в Германию. В Офисе Президента обнародовали детали вчерашних встреч украинской делегации.

Так, в рамках визита состоялись встречи членов украинской делегации с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром иностранных дел Гайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Рёллером.

“Представители Украины и Германии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись опытом по противодействию пандемии коронавируса. Особое внимание было уделено совместным усилиям для достижения мира на востоке Украины”, — говорится в сообщении.

Также во время переговоров стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, заключенных по результатам саммита “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года.

На встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом Ермак рассказал подробности переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Он также сообщил об обновлении состава и повышении статуса украинской делегации в ТКГ.

Стороны согласились, что со времени проведения декабрьского саммита “Нормандской четверки” достигнуто ощутимого прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц.

“Однако движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока заторможенно. И нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнения другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях”, — отметил Ермак.

Отмечалось, что Россия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования должны обеспечить наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ безопасный и надежный доступ на временно оккупированные территории Украины. Также важным является выполнение сторонами обновленного плана разминирования и продолжения процесса разведения сил и средств по верификации со стороны СММ ОБСЕ. Поэтому эти договоренности Нормандского саммита также должны быть выполнены.

Кроме того, собеседники отметили необходимость открытия новых контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) через линию разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии. Участники встречи обсудили возможности для углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

В рамках обсуждения с советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Рёллером двустороннего экономического сотрудничества нарушались, в частности, вопросы финансовой поддержки Украины и инвестиций.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во вторник, 2 июня, прибыли с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.



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Ради деоккупации Донбасса и Крыма Украина готова на компромиссы, в частности, вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, не предоставляя им право накладывать вето на любые общенациональные решения, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы никогда не сдадим контроль, суверенный контроль над Донбассом и Крымом, не имеет значения, сколько времени нам это понадобится. Но мы деоккупируем эти территории и реинтегрируем их в Украину", - рассказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона уже выступила с некоторыми инициативами в рамках Трехсторонней контактной группы, в которой Украина, Россия и ОБСЕ объединяются для достижения компромиссов и достижения прогресса.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу красную черту - суверенный контроль над границей. И взамен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, которые не дают им права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил министр.

Дипломат также добавил, что с Россией трудно договариваться, но с таким партнером, как Германия, украинская сторона надеется на прогресс и достижение цели.







