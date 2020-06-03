Геращенко: МВД имеет информацию обо всех участниках стрельбы в Броварах

Правоохранителям известно обо всех участниках стрельбы, произошедшей в Броварах утром 29 мая. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает пресс-центр МВД.

"В пятницу мы задержали более 20 человек - это по ст. 208 УПК. Другие лица, которые установлены, сейчас разыскиваются и будут задерживаться по другой процедуре - это уже будет решение суда на их задержание. Но у нас есть полная информация по всем, кто принимал участие. Сейчас есть информация о том, кто где стоял, кто как двигался, кто стрелял, просто стоял", - сказал заместитель главы МВД.

По его словам, по факту стрельбы в Броварах, задача, которую министр (МВД - ред.) ставит Нацполиции - это "разоблачение не только титушек, которые приехали из Винницы (или были местные), но и тех, кто решил, что возможно таким образом устраивать криминальные разборки".

Во время розыска участников конфликта задержан также криминальный авторитет "Виха" или "Журавль", сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Они первыми будут нести наказание", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 3 июня задержано почти полсотни особ, большей части которых уже сообщено о подозрении в участии в конфликте со стрельбой, который произошел в пятницу в Броварах под Киевом.







