"Зеленая" энергетика - недешёвое удовольствие: бизнесу нужна окупаемость

Потребители заинтересованы в низких тарифах, а бизнес - в окупаемости инвестиций. "Зеленая" энергетика - недешёвое удовольствие для инвесторов, поэтому развитие сферы – это всегда непросто. Об экономической обоснованности "зеленых" тарифов на электроэнергию в Украине рассказал глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, сообщает УНН.

Он напомнил, что в первом полугодии 2019 года оптово-рыночная цена на электроэнергию в Украине составляла 163 коп. без НДС. На второе полугодие регулятор рынка НКРЭКУ запланировала тариф в размере 172 коп.

Но с 1 июля 2019 года Украина перешла на новую модель рынка электроэнергии, и индикативом стала цена на рынке на сутки вперед (РСВ).

"Что мы видим сейчас: средняя цена на рынке РСВ в предыдущий месяц была 125 коп., за последние три месяца - 130 коп. Тариф системы оператора — 16 коп. То есть вместе менее 1 грн 50 коп. И говорить, что цена не снижается, что она высокая и это убивает промышленность — это просто манипуляция. Если точечно на рынке РСВ идет снижение цены когда малое потребление — падает до 80 коп., иногда до 65 коп. — конечно, что каждый потребитель хочет, чтобы его цена оставалась на этом уровне, но это все мгновенные показатели, они не могут приниматься во внимание. Мы понимаем, что потребитель хочет всегда низкую цену, но она должна покрывать экономически обоснованные расходы на нее", - объясняет Козакевич.

Говорить о том, что производители "зеленой" энергетики в Украине имеют сверхдоходы, не приходится, продолжил эксперт. Как и о том, что в Украине "зеленые "тарифы на порядок дороже, чем в странах ЕС. Последние дают выгодные условия кредитования, и не на 5 лет, а на 15.

"Заходя в Украину, мало кто из инвесторов надеется, что он не рискует своими инвестициями, настолько, насколько он не рискует, вкладывая их в Германии или соседней Польше. То есть, рассчитывается и уровень риска", - говорит Козакевич.

Ранее бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк своим распоряжением повысил генерацию "зеленой" энергетики до 11% в виду обязательств перед Советом Министров Энергетического Сообщества.

При этом государство гарантировало инвесторам в "зеленую" энергетику выкуп всей произведённой электроэнергии по законодательно зафиксированному тарифу.

Однако, на фоне падения промышленности, карантина и внезапного открытия со стороны ВР импорта электроэнергии с РФ и Беларуси оказалось, что производство электроэнергии в Украине превышает спрос и потребность, поэтому генерацию приходится сокращать.

Антикризисным штабом было принято решение сокращать в том числе и атомную генерацию – на сегодняшний день ее доля в общем балансе составляет 56%. Однако в мае АЭС выработали даже больше, чем было предусмотрено прогнозом, согласованным главой "Энергоатома".



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"Зеленая" энергетика за короткое время привлекла в Украину 4 млрд евро инвестиций. Но она еще нуждается в стимулах для капиталовложений. Об этом заявил собственик консорциума Сатурн, исполнительный партнер Energy Investment Fund Александр Павловский в эфире ток-шоу "Право на владу".

Тот факт, что Украина только начала развитие производства электроэнергии из возобновляемых источников ( солнце, ветер) и объясняет повышенный "зеленый" тариф, дальше он будет меньше, говорит Павловский.

"Если мы говорим о Германии, где "зеленый" тариф - 0,06 евро, то это значит, что в энергобалансе Германии сейчас 43% именно возобновляемых источников энергии. У нас - меньше 8%. Поэтому у нас еще эта отрасль должна стимулироваться, а Германии это уже не нужно", - отметил он.

По словам Павловского, Германия шла до такого "зеленого" тарифа двадцать лет, Украина - всего пять лет практикует "зеленое" производство, но уже за это время успела привлечь миллиардные инвестиции.

Павловский также пояснил, почему Украина уменьшает генерацию атомной электроэнергии.

"По всему миру из-за вируса меньше потребляется электроэнергии. Когда электроэнергия падает, согласно техническим характеристикам и в целях безопасности, атомная энергетика не может производить больше 60% от общего энергобаланса. Если больше - она не может себя балансировать", - пояснил он.

При этом Украина находится пока в некой изоляции - к сетям Европы она еще не присоединена, а Россия и Беларусь хочет продавать свою электроэнергию, но не покупать у Украины.







