Метеорологи не радуют: апокалиптический прогноз для Украины

Мировые климатологи еще месяц назад прогнозировали, что вслед за пандемией коронавируса мир накроют засухи, ураганы и аномально жаркое лето. И хотя сокращение производства из-за введенного карантина уменьшило выброс углекислого газа на 17%, его концентрация в атмосфере продолжает расти. К тому же усилия мира сейчас брошены на преодоление последствий эпидемии, что только усиливает природные катаклизмы.

Эксперты приводили данные, что в некоторых швейцарских кантонах дождя не было более 40 дней, последний раз такое случалось в конце девяностых годов, уровень водохранилищ Украины и Румынии упал до критических отметок, половина сельскохозяйственных земель Франции высохла. Так же сухо и в Германии.

Однако, этот прогноз не оправдался. Теперь климатологи утверждают, что лето-2020 будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами, при этом уменьшаются шансы, что люди будут страдать от экстремальной и длительной жары под 40 градусов, сказала в комментарии OBOZREVATEL украинский метеоролог Вера Балабух. Мол, все будет зависеть от температуры океана, которая в последнее время существенно снизилась, в районе Гольфстрима. Это течение играет чрезвычайно большую роль в циркуляции атмосферы, особенно для стран Европы и Америки. Атлантика, по сути, является кухней погоды.

"Тенденция потепления в мире продолжается, лето может быть теплым и достаточно сухим. Но недавнее снижение температуры в районе Гольфстрима привело к мощным веяниям холодного воздуха, из-за чего снизилась температура поверхности океана. Аномалии достаточно велики, особенно в районе Мексиканского залива и на севере Атлантики. Из-за этого в Украине сейчас холодная погода, а в западной Европе и Скандинавии, наоборот, аномально тепло для этого времени года", – отметила Балабух.

По ее словам, из-за того что над Атлантикой продолжает сохраняться низкая температура, особенно в районе Гольфстрима, Украина уже длительное время находится в котловине холода. Такая тенденция значительно откорректирует летнюю погоду и у нас, и в Европе.

"Шансы на длительную и экстремальную жару уменьшаются. Зато могут быть сильные ливни, град, шквал. Летняя погода зависит от циркуляции атмосферы на планете. Атлантика прогрета на 2 километра, и приостановка мирового производства из-за пандемии ничего не изменила. Процесс запущен уже давно, лет 5-10 назад. Поэтому людей в будущем ждут засухи и аномально высокие температуры. Но еще это лето, скорее всего, не попадет под эту тенденцию", – подытожила синоптик.

Джерело: Обозреватель







