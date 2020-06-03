Кризис в Беларуси: Лукашенко отправляет в отставку все правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства из-за кризиса, вызванного пандемией. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в новостном эфире телеканала “Беларусь 1”, отмечает государственное агентство Беларуси “БелТА”.

Днем 3 июня президент провел совещание, чтобы обсудить предложения по новому составу правительства. В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Президент заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом.

“Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать”, — сказал президент Беларуси.

О намерении до выборов сформировать новый состав правительства Лукашенко заявил 25 мая. 29 мая президент пообещал “в ближайшее время” назначить исполняющего обязанности премьер-министра, а “после выборов, если он будет хорошо работать, то утвердить в должности”.

Ранее, Лукашенко сделал несколько скандальных заявлений.

Он заявил, что Беларуси нужна новая конституцию, что в этой стране никто не станет голосовать за женщину-президента, а также - что Беларуси срочно необходима собственная ракета.

Похоже, "последний диктатор Европы" нисколько не сомневается, что в очередной раз останется сидеть в президентском кресле.







