Четырем медикам во Львове грозит наказание за смерть пациентки

Как установили следователи Шевченковского отдела полиции, из-за недостаточного обследования больного, врачи не установили ей правильный диагноз, а значит - не могли назначить соответствующее лечение, что обусловило смерть женщины в результате развития болезни.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что 6 июня 2017 года в одной из львовских больниц поступила львовянка возрасте 77 лет. Лечением пациентки занимались врачи гинекологического и хирургического отделений медучреждения. Однако 28 июня того же года, женщина умерла в больнице.

Установлено, что смерть пациентки наступила в результате небрежного и недобросовестного отношения отдельных работников больницы к своим профессиональным обязанностям. В частности, из-за недостаточного обследования больного, врачи не установили ей правильный диагноз, а значит - не могли назначить соответствующее лечение, что обусловило смерть пациентки вследствие развития болезни.

Следователи сообщили о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины, четырем работникам больницы - заведующим гинекологического и хирургического отделений, акушеру-гинекологу и хирургу (одному из врачей о подозрении сообщено заочно, поскольку он находится за пределами Украины).

За совершенное медикам грозит наказание - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.







