Киев - Мать городов руських - отметил День города

Праздновали в последние выходные мая. А первое празднование состоялось в конце мая 1982 года, тогда договорились, что красавцу на Днепровских кручах - 1500 лет. Конечно, договоренность отображала не столько реальность, сколько мифы, но для государства такие мифы сверхважны, несмотря на то, что тогда это была еще не независимая Украина, а интернациональный СССР.

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З 1984 року почалися регулярні вернісажі на Андріївському узвозі. А з 1987 року свято стало щорічним.

У силу свого історичного значення Київ, як центр Древньої Русі з IX по XII століття, називається "Матір’ю міст руських».

Найдовша вулиця Києва - Броварський проспект. Її довжина близько 14 км. Найкоротша вулиця недалеко від Арсенальної площі - Інженерний провулок. Його довжина менш ніж 50 метрів. Тут знаходяться всього 3 будинки. Найширша київська вулиця - Хрещатик. Її ширина сягає 75 метрів від будинку до будинку.

Найвужча вулиця, де ширина проїжджої частини всього 5,4 метра - Георгіївський провулок.

Найдавніша вулиця Києва, їй понад тисячу років - Володимирська. Сьогодні Київ святкує свою 1538 річницю!



Джерело: ІнфоКава