Сергей Фурса: Газпром и его верные друзья из Верховной Рады

Кто в Украине самые верные друзья Газпрома? Банкир и колумнист Сергей Фурса уверен, что это Тимошенко, Медведчук и 48 депутатов-разбойников. Об этом он написал на своей странице в facebook.

«У Газпрома с каждым днем все меньше друзей. Что логично, ведь у Газпрома плохой год, денег все меньше и, соответственно, друзей. Но есть старые верные друзья, которые никогда не оставят тебя в беде.

Юлия Владимировна дружит с Газпромом так долго, что многие украинские избиратели еще не родились в тот момент, когда их дружба началась. Их дружба, была, конечно, разной. Знавала многое. А пик ее пришелся на 2009 год, когда был подписан контракт Тимошенко-Путина, самая выгодная сделка для Газпрома за долгие долгие годы.

Медведчук - так он вообще друг семьи, кум Путина, с ним все ясно. У него и выбора то нет. Или выбор этот был сделан много много лет назад. Где то в КГБ.

И вот их дружба снова понадобилась Газпрому. И они спешат на помощь. Идут в Конституционный Суд Украины чтобы тот сказал, что анбандлинг Нафтогаза был не законен.

Зачем это Газпрому? А ему сейчас плохо. Газ падает в цене и уже стоит гораздо ниже 100 долларов на европейских биржах. И одновременно с этим падает спрос. Пандемия, теплая зима, большие запасы в хранилищах на конец прошлого года - и вот уже и нет спроса в Европе. Эрдоган опять не друг и нет спроса в Турции. Украина не покупает газ у тебя. Да и с Северным потоком-2 беда, проклятые американцы достроить не дают.

В итоге, Газпром прекращает транзит через Беларусь и Польшу. А транзитный контракт через Украину подписан так, что качаешь ты или не качаешь, но будь добр, оплати Украине за 60 млдр кубометров в этом году. Это гораздо меньше, чем они качали в прошлом году, но гораздо гораздо больше, чем прокачают де факто в 2020, ведь их газ сейчас мало кому нужен. И кто знает, что там будет в 2021 и какой будет спрос на российский газ в Европе.

Контракт на транспортировку, подписанный в 2019 году на 5 лет был не идеальным. Для Украины. Это был компромисс. Но как мы видим сейчас, он был еще более не идеальным для Газпрома. И сейчас он для него как гири на шее у пловца, который должен переплыть озеро, но устал уже посередине.

Что хочет Газпром? Чтобы этого контракта не было. Но разорвать нельзя. Ибо Украина уже знает дорогу в Стокгольм и все равно придется заплатить. А значит Газпрому надо, чтобы контракт разорвала сама Украина. И тут на помощь приходят друзья Газпрома с украинскими паспортами и горячими чекисткими сердцами. Ну и Юлия Владимировна. Она ведь тоже с сердцем.

Дело в том, что анбалдинг, т е разделение трубы и всего остального, был важным и ключевым условием этого контракта. Потому что он подписан по европейским правилам. А они требуют отделение мощностей по транспортировке, в рамках борьбы с монополиями. При этом, труба все равно осталась в собственности Украины, просто уже государства напрямую, а не компании Нафтогаз. То есть - никакой зрады нет и близко. И никакого логичного повода идти в Конституционный Суд.

Но они идут. Ради святой дружбы. С Газпромом. Ведь если разрушить анбалдинг, то контракт можно аннулировать. И Добби свободен. И Газпром ничего не будет платить Украине.

Вот такая история. О том, как украинцы умеют дружить. Правда, за эту дружбу обычно платят все украинцы, а выгоды получают лишь некоторые. Но, право слово, ничего же нового...»







