Реки Украины: рассветы и вечера над Десной

Десна - одна из красивейших европейских рек. Это левый приток Днепра, хотя название восходит к старославянскому "десн" - правый. Впрочем, есть теория, что если пройти путем первых славянских племён, то как раз и окажется, что это "правая река" Днепра.

Бассейн Десны включает территорию Смоленской, Курской и Брянской областей России и Черниговской, Сумской и Киевской областей. Украины. Её длина составляет 1130 км. На территории Украины Десна течёт на протяжении почти шестисот километров (считается - 591 км) и впадает в Днепр в нескольких километрах выше Киева, для которого река является одним из основных поставщиков питьевой воды.

Это равнинная река, которая многие века и доныне разливается весной и немного мелеет летом. Десна - красавица: о ней прекрасно и восторженно писал великий романтик Александр Довженко в повести "Зачарованная Десна". Там же он вспоминал об ужасающих половодьях, которые из весны в весну заливали прибрежные сёла - так величественно и страшно разливалась Десна. За последнее столетие самые сильные половодья были в 1908 году (в Чернигове тогда, в частности, вода достигла 948 см над нулем поста), в 1917 году (985 см), в 1931 (983 см), 1932 (904 см), в 1942 (938 см), в 1947 (869 см), 1970 (976 см). В некоторых местах местах вода поднималась до пяти метров и выше.

Десна широка: местами ширина реки достигает 450 метров, а в среднем расстояние от берега до берега равняется 200 метрам. Десна достаточно глубока - в отдельных местах глубина достигает 17 метров, но в среднем глубина от 2 до 4 метров. А когда она выходит из берегов, вся территория вокруг кажется морем.

Реку питают притоки - их у Десны больше 30, и многие из них - отнюдь не малые реки.

Несмотря на кажущуюся неторопливость и величавость, река довольно коварна, так как обладает быстрым течением. Это учитывают рыбаки, которые любят провести время на Десне - рассветы и закаты здесь совершенно неповторимы.

Пока в Десне водится рыба - целых 35 видов. Есть даже судак, сом и даже стерлядь, но количество рыбы ежегодно уменьшается из-за браконьеров, которые ловят рыбу отнюдь не удочками.

Наш автор Руслан Рыгованов не так давно провёл прекрасные вечера и рассветы на Десне, под Хотяновкой (Вышгородский район). Его фотографии мы и хотим вам показать.

Реки Украины требуют помощи - эрозия почвы, ветры, разливы, засуха - всё влияет на них. Кроме того, неразумная деятельность человека загрязняет водный бассейн, и реки болею. Нужно много работать, чтобы сберечь эту красоту.

Александрина Кругленко, InfoKava

Фото: Руслан Рыгованов, Киев