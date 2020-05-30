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Общество / Криминал
Вчера, 20:30
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Микитась арестован за аферу с имуществом Нацгвардии: залог - 100 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася с альтернативой внесения 100 млн гривен залога. Суд применил к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июля с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Как сообщалось, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Источник: УНН



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