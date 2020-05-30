Правительство уверяет, что децентрализация завершена

Правительство 27 мая утвердило перспективные планы формирования территорий общин Одесской, Запорожской и Львовской областей. Таким образом в Украине утверждены все 24 перспективных плана формирования территорий общин областей, а следовательно страна фактически получила модель нового административно-территориального устройства на базовом уровне, передает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Децентрализация выходит на финишную прямую. Уже утверждены 24 перспективных планов областей, которые покрывают 100% их территории. Близится к завершению основной этап реформы. Перспективные планы станут основой нового административно-территориального устройства Украины базового уровня. Считаю сегодняшнее событие значительным достижением и результатом длительного процесса реформы. Министерство развития общин и территорий Украины благодарно за поддержку всем разработчикам перспективных планов, участникам консультаций и обсуждений, благодарно профессиональному сообществу и правительству. Благодаря четкой работе всех участников Минрегион пока придерживается запланированного графика законодательного обеспечения завершения реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти", - прокомментировал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

По его словам, только на уровне совместной комиссии Минрегиона и профильного Комитета ВР прошло более 60 консультативных встреч с участием местного самоуправления, ассоциаций ОМС, народных депутатов и экспертов.

"...искали и находили максимальный компромисс, чтобы создать состоятельные территориальные общины и учесть позицию как органов местного самоуправления, так и мнение экспертной среды. При этом, в первую очередь, предоставлялось преимущество уже созданным ОТГ и тем центрам, которые, прежде всего, отвечали правительственной методике", - подчеркнул министр.

Согласно перспективных планов областей, утвержденных правительством, предусматривается создание более 1450 состоятельных общин. Отдельного внимания заслуживает вопрос перспективного плана способных общин АРК. Над этим вопросом Минрегион работает совместно с Комитетом ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства, которым создана рабочая группа, которая нарабатывает предложения по проекту нормативно-правового акта относительно административно-территориального устройства Автономной Республики Крым, который должен быть рассмотрен Правительством вместе с соответствующими проектами актов, касающихся определения административных центров и территорий территориальных общин области, отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на очереди формирования нового субрегионального уровня.

"Следующий шаг - это внесение на рассмотрение парламента проекта акта о ликвидации и создании новых районов. Но главная задача новых районов - это не предоставление муниципальных услуг, а эффективное государственное управление на территории. Таким образом, при утверждении территорий территориальных общин и создании новых районов можно говорить о завершении основного этапа реформы административно-территориального устройства. Также после утверждения территориального устройства на уровне общин и районов планируется внесение изменений или новые редакции Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и "О местных государственных администрациях", чтобы четко разграничить полномочия между органами власти. Кроме этого будет внесен в парламент проект закона о принципах административно-территориального устройства, которым будет определяться порядок внесения изменений в админтерустройства в будущем", - отметил Чернышов.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду утвердил перспективные планы развития трех областей, а именно Запорожской, Львовской и Одесской.







