Реформа оборонно-промышленного комплекса: СНБО и новое министерство

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел совещание по актуальным вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и представил общую позицию СНБО и Офиса Президента о процессе реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и разработке соответствующих долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования - "Пути оптимизации управленческих функций в рамках формирования и реализации военно-промышленной политики". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы", - считает Данилов.

По его словам, реформа будет проходить в два этапа:

* на первом этапе реформирования - будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, и введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, в полномочия которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли;

* на втором этапе - будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром". Предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на обеспечении армии современным высокотехнологичным вооружением и техникой, что позволит эффективно реагировать на современные вызовы

Как отметил Данилов, изменения организации работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут осуществляться согласно решению СНБО Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", введенного в действие Указом Президента Украины от 27 Февраль 2020 года № 59.

Данилов предлагает ввести должность вице-премьера по вопросам ОПК.

Напомним, что в 2020 году на выполнение государственного оборонного заказа Украины предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн.







