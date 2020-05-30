МВФ не требует повышения пенсионного возраста - Шмыгаль

В последнее время в СМИ появились материалы, касающиеся МВФ о повышении пенсионного возраста. Подчеркивается, что без этого МВФ не предоставит очередной транш Украине. Мало кто на самом деле может проверить, каковы же истинные требования Международного валютного фонда, поэтому можно прикрывать ими любые действия. Премьер-министр попытался опровергнуть это утверждение.

Международный валютный фонд не выдвигал властям Украины конкретных условий предоставления нового кредита. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил премьер Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

"Программа не требует от нас и там нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира", - сказал он.

Эти условия абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в Украине и будут происходить, несмотря на кризисные явления, подчеркнул премьер.

Он также опроверг сообщения СМИ о том, что одним из условий для нового кредита является очередное повышение пенсионного возраста в Украине.

"Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка", - заявил глава правительства.

Так ли это, будущие пенсионеры смогут проверить только перед выходом на пенсию.

Ранее Шмыгаль заявил, что первый транш от МВФ поступит в страну уже 5-6 июня. На первом этапе Украина получит 1,9 млрд долларов.

Источник: Корреспондент