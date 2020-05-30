Укрзализныця частично восстанавливает дальнее и пригородное сообщение - где именно

В Украине постепенно восстанавливается железнодорожное сообщение. В кассах вокзалов уже продают билеты. Также можно забронировать билет на сайте Укрзализныци. Но не во всех направлениях.

С 1 июня 2020 Укрзализныця планирует запустить 42 поезда, из которых 10 - Интерсити+ и 32 - дальнего следования. На эти поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба УЗ.

«Мы ожидаем запуска с 1 июня 42 поездов, из которых 10 - Интерсити+ и 32 - дальнего следования. Это, примерно, треть нашего полного объема перевозок в дальнем сообщении. В первую очередь, мы сейчас готовим подвижной состав Интерсити, СВ и купе. Будем мониторить ситуацию по распространению вируса и дадим дополнительную инструкцию по работе плацкартных вагонов», - отметил Иван Юрик.

Он также добавил, что железнодорожники уже соскучились по пассажирам, с нетерпением ждут 1 июня и прилагают все усилия, чтобы подготовить поезда, создать комфортные условия пассажирам, предупредить о санитарных условиях.

«Наши проводники проинструктированы, что им нужно делать. Кроме того, как социально ответственная компания, за период карантина мы не уволили ни одного проводника и платили заработную плату в период простоя», - отметил Иван Юрик.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця 26 мая начала постепенное восстановление движения пассажирских поездов. 27 мая возобновили работу железнодорожные кассы на вокзалах.

С момента старта продаж проездных документов уже реализовано более 20 тысяч билетов.

С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 29 поездов. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Кроме того, будет проводиться санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Проводники каждый час во время рейса будут проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, будут протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

По состоянию на 28 мая Укрзализныця получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск) областях.

Также сообщается, что с 1 июня на филиале «Донецкая железная дорога» начнут курсировать 38 поездов, «Львовская железная дорога» - 20 поездов, «Одесская железная дорога» - 44 поезда, «Южная железная дорога» - 112 поездов.

О дальнейшем восстановления движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно. Следите за информацией на официальном веб-сайте Укрзализныци.